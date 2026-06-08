Vous risquez jusqu'à 750 euros d'amende si vous ramassez cet objet anodin dans la rue, et personne ne le sait

Dans la rue, il y a des choses que vous devez ramasser si vous en êtes à l’origine et ne pas jeter, et d’autres que vous ne pouvez pas ramasser. On fait le point.

Il est interdit de ramasser cet objet dans la rue

Jeter des déchets par terre dans la rue ou ne pas ramasser les déjections de votre animal sont des infractions punissables par la loi. L'amende est de 150 euros et peut atteindre les 450 euros en cas de contraventions de la 3ème classe, indique le site du service public.

Cependant, peu de gens le savent mais ramasser certaines choses dans la rue peut également vous valoir une lourde amende. Dans le cas de la protection de la faune et de la flore, certains éléments n’ont pas le droit d’être ramassés.

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Une amende pouvant grimper jusqu’à 750 euros

Crédit photo : Prateek Chaurasia/ iStock

Ainsi, le Code de l'environnement rappelle qu’il est strictement interdit de ramasser des plumes d’oiseaux.

Les plumes d’oiseaux d’espèces protégées ne doivent pas être ramassées. Et en France, on compte tout de même 360 espèces d'oiseaux protégées, précise l'Inventaire national du patrimoine naturel.

Cependant, on vous l’accorde, il est difficile de savoir, par un simple coup d'œil sur la plume, si elle provient d’un oiseau protégé. D’ailleurs, les oiseaux communs, que l’on a l’habitude de voir au quotidien, sont aussi concernés : rouge-gorge, hirondelle, mésange, cigogne, héron… Alors, dans le doute, mieux vaut ne pas ramasser de plumes quelles qu'elles soient. En plus, les plumes peuvent-être porteuses de maladies, de bactéries ou de fientes d’animaux.

Une amende pour ramassage de plumes peut donc atteindre les 750 euros. Cette somme concerne les collectes répétées ou en grosse quantité. Ces oiseaux étant protégés, il n’y a aucun moyen de savoir comment vous vous êtes procuré une plume dont le commerce est interdit et donc, si vous avez fait du mal à un animal pour cela. Voilà pourquoi ramasser des plumes est interdit.