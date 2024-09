Motards, la circulation inter-files sera finalement autorisée... jusqu'au 31 décembre 2024

Depuis le 2 août 2021, les motards ont le droit de zigzaguer entre les voitures à certaines conditions. Cette phase de test a été étendue jusqu’à la fin de l’année.

Conduire un deux-roues offre plusieurs avantages. En plus de profiter d’une sensation de liberté, les motards peuvent doubler plus facilement les voitures pour rouler plus vite. C’est ce qu’on appelle la circulation inter-files, lorsqu’un motard zigzague entre les voitures pour prendre de l’avance dans des embouteillages.

Crédit photo : iStock

Pour encadrer cette pratique, une première phase de test a été effectuée en 2015 dans 11 départements français. Prévue pour une durée de quatre ans, elle a été prolongée à cause de la pandémie et s'est arrêtée en 2021. Face à des résultats peu concluants, une autre phase de test a été lancée.

Ainsi, depuis le 2 août 2021, la circulation inter-files est autorisée dans 21 départements français et fait l’objet d’une expérimentation d'une durée de trois ans. Cette dernière vise à “étudier les conditions dans lesquelles cette pratique pourrait être autorisée, sécurisée et enseignée”, selon la Sécurité routière.

Au départ, cette deuxième phase de test devait s'arrêter fin août. Faisant preuve d'anticipation, plusieurs médias ont donc annoncé que la circulation inter-files pourrait être interdite dès le début du mois de septembre, ce qui a déclenché la colère des motards. Finalement, selon un arrêté publié le 11 septembre dernier, l’autorisation de la circulation inter-files a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Rouler entre les voitures

Dans les zones autorisées, les motards ont donc le droit de circuler entre les voitures sur les autoroutes et les routes qui comportent deux voies et dont les deux chaussées sont séparées par un terre-plein central. Dans ces conditions, les motards peuvent doubler s'ils ont assez d’espace pour passer, qu’il n’y a pas de travaux, de neige ou de verglas sur la route.

Crédit photo : iStock

Pour cela, ils doivent rouler à une vitesse de 50 km/h maximum ou respecter un différentiel de 30 km/h avec les autres véhicules. Les motards ne doivent pas forcer le passage. Si ces règles ne sont pas respectées, le conducteur s’expose à une amende de 135 euros et au retrait de trois points sur son permis de conduire.

Pour le moment, on ne sait pas si cette phase de test a porté ses fruits ou non. Il faudra attendre quelques mois pour recevoir les résultats du rapport final d’évaluation du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). À terme, la circulation inter-files pourrait être autorisée à certaines conditions ou être totalement interdite.