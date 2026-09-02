Natation, triathlon, aquagym : quel maillot de bain choisir pour chaque pratique ?

Entre la natation, le triathlon et l’aquagym, les mouvements du corps changent nettement. Vous ne sollicitez ni les épaules, ni les jambes, ni le buste de la même manière. Le maillot doit donc être sélectionné en tenant compte de sa coupe, de son maintien et de sa résistance.

Pourquoi le choix du maillot de bain dépend-il du sport pratiqué ?

Les mouvements réalisés pendant l’effort orientent le choix d’un maillot de bain sportif. En natation, les épaules tournent à chaque longueur tandis que le corps se déplace à l’horizontale. Le triathlon oblige ensuite à pédaler puis à courir sans changer complètement de tenue. En aquagym, les sauts, les flexions et les déplacements latéraux sollicitent davantage le maintien.

Le confort d’un maillot se mesure surtout une fois dans l’eau. Une coupe trop large se déplace pendant l’effort, tandis qu’un modèle trop ajusté peut tirer sur les épaules ou marquer la peau. La matière compte également, car les bains fréquents dans une eau chlorée usent plus rapidement les tissus conçus pour la plage.

À force d’enchaîner les longueurs, le chlore finit par mettre les tissus à rude épreuve. Les maillots riches en polyester, notamment lorsqu’il est associé au PBT, résistent mieux aux séances répétées. Un peu d’élasthanne apporte, lui, la souplesse nécessaire pour suivre les mouvements.

Natation en piscine : quelle coupe choisir pour enchaîner les longueurs ?

Si vous nagez plusieurs fois par semaine, recherchez une coupe près du corps qui suit chaque mouvement sans flotter. Des bretelles bien placées évitent les glissements lors des départs et des virages. Une ouverture adaptée dans le dos laisse les épaules travailler librement, avec une doublure si vous souhaitez un maintien plus marqué.

Au-delà de la coupe, regardez la composition du textile : certains maillots 100 % polyester ou associant polyester et PBT sont conçus pour supporter une exposition répétée au chlore et sécher rapidement entre deux entraînements.

Pour les hommes, le boxer de bain apporte plus de couvrance qu’un slip sans entraver les mouvements des jambes. Le jammer descend jusqu’aux genoux et suit davantage la ligne du corps. Sa matière doit conserver une bonne tenue dans l'eau afin que le tissu ne se déforme pas au fil des longueurs. La ceinture, pour sa part, doit tenir lorsque vous prenez appui sur le mur, sans serrer l’abdomen.

Triathlon : quelle tenue choisir pour nager, pédaler et courir ?

En triathlon, la même tenue vous suit de la natation jusqu’à la course à pied. La trifonction épouse le corps dans l’eau, puis évacue l’humidité pendant la transition vers le vélo. Sa peau de chamois, plus fine que celle d’un cuissard classique, apporte du confort sur la selle sans alourdir la foulée. Une matière légère, à base de polyester ou de polyamide associé à de l’élasthanne, retient peu d’eau et favorise un séchage rapide pendant la suite de l’épreuve.

En eau libre, la combinaison en néoprène se porte généralement par-dessus la trifonction lorsque les conditions et le règlement l’autorisent (1). Elle aide à conserver la chaleur et améliore la flottabilité pendant la nage. Son ajustement doit toutefois laisser vos épaules tourner librement. Un col trop serré ou des coutures mal placées peuvent irriter votre peau au fil de l’épreuve.

Aquagym : quel maillot choisir pour bouger sans accro ?

L’aquagym se pratique principalement debout, avec des mouvements qui sollicitent tout le corps. Les séances alternent souvent exercices cardio, travail des jambes, mouvements de bras et renforcement abdominal. Votre maillot doit donc tenir pendant les sauts et les montées de genoux. Selon vos préférences, vous pouvez choisir un maillot une pièce, un tankini ou un shorty. Quant à la matière, un mélange de polyamide et d'élasthanne apporte de la souplesse et accompagne les mouvements amples et répétés de l'aquagym.

Pour une séance dynamique, recherchez des bretelles larges ou croisées, une poitrine bien maintenue et des échancrures qui couvrent suffisamment les hanches. Essayez quelques rotations de bras, flexions et montées de genoux avant l’achat. Le tissu ne doit ni bailler sous les bras ni couper la peau. Vérifiez aussi que les bretelles ne glissent pas lorsque vous levez les bras au-dessus de la tête.

Avant l’achat, pensez également à la fréquence de vos séances et à l’entretien du textile. Un rinçage à l’eau claire après chaque passage dans le bassin limite les effets du chlore. Laissez ensuite sécher le maillot à l’air libre, loin d’une source de chaleur, afin de préserver son élasticité initiale.

Sources :

1. World Triathlon, 2026 Competition Rules: https://cms.triathlon.org/download-file/world-triathlon-competition-rules-2026