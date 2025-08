Ne collez pas d'affiche “à vendre” sur votre voiture, cela peut vous coûter très cher

Vous voulez vendre votre voiture et vous pensez coller une affiche dessus pour trouver un acheteur plus facilement ? Attention, cette idée peut vous coûter très cher.

Il n’est pas toujours facile de trouver un repreneur quand on veut vendre sa voiture. On peut passer par des plateformes de vente en ligne, comme ce vendeur qui a publié l'annonce la plus drôle du web. Mais il existe aussi un autre moyen prisé par de nombreux automobilistes : coller une affiche “à vendre” directement sur sa voiture. Cette option peut sembler être une bonne idée car les potentiels acheteurs peuvent voir directement la voiture, ce qui peut maximiser vos chances de trouver un repreneur.

Cependant, cette démarche est interdite par la loi, au risque de recevoir une amende qui peut être salée. En effet, l’article R644-3 du Code pénal interdit l’utilisation d’un panneau “à vendre” sur tous vos biens dans l’espace public.

“Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe”, déclare le texte de loi.

Comment vendre sa voiture facilement ?

Si Auto Plus rappelle que dans les faits, les sanctions sont rares, il est important de ne pas s’y risquer puisque vous pourriez écoper d’une amende de 750 euros. En plus de cela, les forces de l’ordre pourraient confisquer l’objet de l’affiche, donc votre voiture. Il est en revanche possible de coller une affiche “à vendre” sur votre voiture si vous obtenez une autorisation par votre mairie.

En plus de cela, cette interdiction est valable uniquement dans l’espace public. Ainsi, vous avez le droit de montrer que votre véhicule est à vendre si celui-ci est stationné dans un espace privé, comme un parking, et que vous ne roulez pas avec. De bons moyens de contourner la loi pour trouver facilement un repreneur.