Un petit garçon de 3 ans meurt de chaud dans une voiture, oublié par... une employée de la protection de l'enfance

Oublié dans une voiture alors qu’il était sous la responsabilité de la protection de l’enfance, un enfant de 3 ans est mort de chaud aux États-Unis.

L’été est là et avec lui, les fortes chaleurs. Quand il fait chaud dehors, il est important de ne jamais laisser un enfant ou un animal dans sa voiture, et ce même à l’ombre. En effet, la température peut rapidement monter à l’intérieur de l'habitacle et devenir invivable. Malheureusement, il arrive fréquemment que des parents oublient leurs enfants dans leur voiture en été. Ainsi, en juin dernier, un bébé de 1 an est mort de cette façon, oublié par son père à l'arrière de son véhicule.

Un drame similaire s’est à nouveau produit à Birmingham, dans l’Alabama, aux États-Unis. Ce mardi 22 juillet, un petit garçon âgé de 3 ans est mort de chaud, oublié dans une voiture. Il est resté enfermé dans le véhicule toute une après-midi, alors qu’il était sous la responsabilité des services de protection de l’enfance.

Crédit photo : Petway, French & Ford, LLP

L’enfant meurt de chaud

L’enfant a été récupéré à la crèche par une travailleuse sociale qui l’accompagnait lors d’une visite encadrée avec son père. Après la visite, aux alentours de 11h30, l’employée n’a pas ramené l’enfant à la crèche et aurait effectué plusieurs courses personnelles avec lui. Elle est ensuite rentrée chez elle à 12h30 et a laissé l’enfant dans sa voiture, comme le rapporte CNN.

Crédit photo : Petway, French & Ford, LLP

Ce n’est qu’en fin d’après-midi, aux alentours de 17h30, que la travailleuse sociale a reçu un appel de la crèche s’inquiétant de l’absence de l’enfant. C’est à ce moment-là qu’elle se serait rendue compte de sa présence dans sa voiture. Si elle a immédiatement contacté les secours, l’enfant a été déclaré mort à 18h03.

"C’est difficile à comprendre. Comment peut-on oublier un bébé ? Il est mort dans des conditions brutales", a affirmé Courtney French, l’avocat de la famille du petit garçon, à CNN.

La famille de l’enfant dénonce une négligence dramatique. De son côté, l’employée a été licenciée et pourrait être poursuivie. Ce petit garçon n'est malheureusement pas le seul à être mort de cette façon. Il y a quelques jours, un bébé a été laissé dans une voiture en pleine chaleur, alors que sa mère était partie se faire des injections pour les lèvres. Il est malheureusement décédé.

Si vous apercevez un animal ou un enfant enfermé dans une voiture en plein soleil ou pendant une période de fortes chaleurs, n'hésitez pas à réagir pour leur sauver la vie.