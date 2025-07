De plus en plus répandue sur les routes, la conduite « à l'américaine » est pourtant illégale

Ces derniers temps, les automobilistes européens ont tendance à adopter la conduite dite "à l’américaine", pourtant en contradiction totale avec le Code de la Route. Mais de quoi parle-t-on ?

Si vous êtes détenteur d’un permis de conduire, il vous est possible de conduire partout dans le monde. Pourtant, les règles de conduite ne sont pas forcément les mêmes en fonction des pays, à tel point que l’on peut adopter une façon de conduire à l’étranger, qui ne serait pas autorisée dans notre pays.

C'est notamment le cas de la conduite "à l’américaine", qui s'exporte de plus en plus sur les routes européennes. De quoi s'agit-il ?

Aux États-Unis ou au Canada, il est fréquent, et surtout autorisé, d'occuper les voies du milieu ou de gauche même en l'absence de véhicules à dépasser. Cette pratique nord-américaine semble gagner du terrain sur le vieux continent, notamment sur les voies rapides, provoquant ainsi une inquiétude chez les professionnels de la sécurité routière.

Cette évolution du comportement des automobilistes n'est cependant pas seulement le fruit de leur indiscipline. Si certains conducteurs n'ont que faire des règles à respecter, d'autres décident de délaisser la voie de droite pour des questions de sécurité.

Crédit photo : iStock

Par exemple, en Espagne, des associations d'automobilistes dénoncent le mauvais état de la chaussée sur la file de droite, à cause notamment du passage répété des poids lourds. L'exemple de la très fréquentée A-6 entre Madrid et La Corogne est mis en avant, avec une déformation accrue de la voie de droite qui rend la conduite plus dangereuse. Les automobilistes préfèrent donc se rabattre vers les files du centre et de gauche jugées plus sûres.

Une lourde sanction contre la conduite "à l’américaine"

Cependant, malgré cette logique, la conduite "à l’américaine" va à l'encontre des règles du Code de la route, aussi bien en Espagne qu'en France.

En effet, dans les deux pays, la circulation sur la voie de droite est obligatoire en dehors des manœuvres de dépassement. L'article R412-9 du Code de la route français impose l'usage de la file la plus à droite, sauf en cas de besoin avéré.

Crédit photo : iStock

En ne respectant pas cette règle, les conducteurs peuvent contribuer à densifier les voies de gauche, générant des ralentissements et augmentant les risques de collisions entre véhicules.

Par ailleurs, la loi punit sévèrement les automobilistes qui roulent sans aucune raison sur les voies de gauche. En France, ne pas rester à droite sur une chaussée à double sens de circulation est une pratique sanctionnée par une contravention de 4ème classe (soit une amende de 135 euros) et par le retrait de 3 points sur le permis de conduire.