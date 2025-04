On sait enfin qui fabrique vraiment la marque de cosmétiques qui cartonne chez Lidl

Qui se cache derrière la marque Cien, qui fournit les produits cosmétiques dans plusieurs enseignes dont Lidl ? On connaît enfin la réponse !

Depuis plusieurs années, l’enseigne Lidl attire de plus en plus de consommateurs grâce à ces prix abordables pour des produits de qualité, notamment au rayon cosmétiques. En effet, les produits cosmétiques Cien sont de plus en plus plébiscités par les consommateurs, devenant une véritable référence.

La marque Cien vendue chez Lidl propose un large choix de produits cosmétiques : shampooings, crèmes hydratantes, déodorants, gels de douche, etc… La gamme ne cesse de séduire les clients qui trouvent leur compte dans le rayon cosmétique des magasins Lidl.

Crédit photo : Cien

Mais d’où vient réellement la marque Cien ? En réalité, il s’agit de produits conçus par la groupe Dalli, une entreprise allemande familiale qui a vu le jour en 1845. Ce groupe est notamment connu pour avoir la plus grosse usine de détergents au monde, possédant notamment la marque de détergents Dash. Le groupe ne travaille pas seulement pour Lidl, mais aussi d’autres enseignes de hard discount comme DM ou Aldi.

La marque Cien suscite beaucoup de retours positifs de la part des clients qui louent le rapport qualité/prix. Le magazine allemand Öko-Test, reconnu pour son exigence en matière de composition et de respect de l’environnement, a affirmé que les consommateurs pouvaient acheter ces produits cosmétiques les yeux fermés. Lidl fait son possible pour vendre des articles respectueux de la santé.

Une liste noire de produits dressée par UFC-Que Choisir

Cependant, l’association de consommateurs UFC-Que-Choisir a publié, en janvier 2025, un rapport inquiétant sur certains produits de la gamme qui contiendraient des substances toxiques potentiellement nocives pour la santé. Au total, ce sont 95 produits de la marque Cien qui ont fait l’objet d’un signalement de la part de l’association.

On retrouve parmi eux une crème de douche surgras, un shampooing antipelliculaire, un déodorant Men Aqua 48h, des soins hydratants incluant un masque hydratant, un lait pour le corps, une crème pour les mains, mais aussi des cosmétiques anti-âge. En effet, la crème de jour anti-âge, la crème de nuit, le soin contour des yeux et la crème visage anti-âge figurent également sur cette longue liste.

Crédit photo : Cien

L’association de consommateurs recommande d’arrêter immédiatement l’usage de ces produits s’ils sont présents dans notre salle de bain, et de bien lire les étiquettes avant tout achat. Il est important de préciser que tous les produits Cien ne sont pas à bannir. Pour en savoir plus sur leur composition, il est possible de consulter la liste complète sur le site de l’UFC-Que-Choisir.