Ouvrir son restaurant : comment s'y prendre ?

Ouverture d’un restaurant : le guide

L’ouverture d’un restaurant représente souvent l’aboutissement du rêve des passionnés de cuisine. Cependant, ce type de projet ne s’improvise pas et nécessite une préparation minutieuse. Bien qu’il ne soit pas indispensable de posséder un diplôme spécifique dans le domaine, tout entrepreneur doit être conscient qu’il lui faudra obtenir des autorisations et se conformer à une réglementation stricte. Au-delà des aspects administratifs, le succès de votre projet repose également sur un concept solide et original. Il est tout aussi crucial de choisir avec soin l’emplacement de votre restaurant, un facteur déterminant pour attirer et fidéliser votre clientèle.

Faisons le point sur les étapes essentielles et les éléments incontournables à considérer si vous rêvez d’ouvrir un restaurant.

Reprise ou création d’un restaurant : quelles formalités ?

Une fois votre concept et le type de gastronomie définis, plusieurs options s’offrent à vous pour trouver un local adapté à votre projet de restaurant.

Vous pouvez tout d’abord opter pour la reprise du fonds de commerce d’un établissement existant ou encore d’une Franchise comme par exemple avec Côté Sushi. Si l’exploitant précédent n’est pas propriétaire des lieux, vous devrez alors acheter le fonds de commerce et reprendre le bail commercial. Cette solution est à la fois intéressante et très répandue pour l’ouverture d’un restaurant, car le propriétaire du local ne peut pas s’opposer à la continuité du bail en cas de changement d’exploitant. Par ailleurs, le nouvel exploitant a la possibilité de renégocier certaines clauses du contrat avec le bailleur, comme le montant du loyer ou le dépôt de garantie.

Une autre option consiste à louer ou à acheter un local. Dans le cadre d’une location, vous devrez signer un bail commercial avec le propriétaire, en l’informant impérativement de votre projet d’ouverture de restaurant. Sachez également que si le loyer est attractif et que le local bénéficie d’un bon emplacement, le bailleur peut exiger une indemnité appelée « pas-de-porte ».

Faut-il se former pour ouvrir un restaurant ?

Aucun diplôme n’est exigé pour ouvrir un restaurant. Il vous faudra en revanche suivre un certain nombre de formations obligatoires :

La formation relative au permis d’exploitation dans le but d’obtenir votre licence restaurant ;

La formation aux règles d’hygiène, qui doit obligatoirement être suivie par au moins un membre de l’équipe ;

La formation permis d’exploitation visant à obtenir votre licence pour la vente de boissons alcoolisées ;

La formation PVBAN, qui autorise pour sa part la vente d’alcool entre 22 h et 8 h.

En tant que gérant d’un restaurant, il est aussi recommandé d’être à l’aise, ou à défaut de se former dans les domaines de la compatibilité, du management ou encore de la gestion de stock, etc.

Ouverture d’un restaurant : les réglementations à respecter

Les formations citées ci-dessus visent à vous faire obtenir des permis et licences.

Le permis d’exploitation, valable 10 ans, est nécessaire pour demander une licence restaurant ou une licence de débit de boissons. Le renouvellement du permis requiert une nouvelle formation. De son côté, la licence de débit de boissons est obligatoire pour servir de l’alcool en dehors des repas. Il faut alors distinguer :

La licence restaurant : alcool servi uniquement pendant les repas.

La licence IV : alcool servi à tout moment, obtenue par transfert ou achat.

La formation spécifique (PVBAN), requise pour vendre de l’alcool entre 22h et 8h.

Concernant l’hygiène et la sécurité, une formation HACCP est obligatoire pour au moins une personne du personnel. Elle fait le point sur la préparation des repas, le stockage des marchandises et des boissons, ou encore les règles à respecter par le personnel. En outre, depuis juillet 2021, il est obligatoire de fournir des contenants recyclables ou réutilisables pour les "doggy bags".

Une autorisation d’occupation du domaine public, appelée AOT, doit enfin être formulée auprès de la mairie ou de la préfecture pour installer une terrasse extérieure.

Les grandes étapes pour ouvrir un restaurant

Vous êtes une personne majeure n’ayant jamais été condamné par la justice ? Parfait, ce sont les premiers éléments indispensables pour pouvoir ouvrir un restaurant.

La première étape consiste donc à définir votre concept. Il faut réfléchir au type de cuisine que vous souhaitez proposer (traditionnelle, cuisine du monde, brunch, etc.). Il faut ensuite réaliser une étude de marché et un business plan. La première consiste à enquêter pour voir si le projet est viable sur le territoire choisi, en fonction des attentes des gens et de la concurrence. Le second permet d'y voir plus clair au niveau financier. Il est aussi souvent demandé par les organismes prêteurs.

D’ailleurs, il existe plusieurs options pour couvrir vos besoins financiers. Il faut en effet pouvoir assumer la location ou l’achat du local, les frais énergétiques, les travaux d’aménagement, l’achat de matériel en cuisine, l’ameublement et la décoration ou encore l’achat du stock de nourriture. Vous pouvez pour cela vous tourner vers les banques, mais aussi vers le financement participatif, les aides des collectivités ou les investisseurs et structures de soutien aux entreprises.

Il faut ensuite choisir un statut juridique pour ouvrir le restaurant. Les statuts d’entreprise individuelle (EI), de société par actions simplifiée (SAS), de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), de société à responsabilité limitée (SARL) et d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) sont les plus sollicités. Tout dépend de si vous souhaitez lancer votre projet seul ou avec un ou des associés.

Un site comme https://www.leblogdudirigeant.com/ vous transmet tous les détails concernant les statuts et leurs spécialités.

Quel budget pour ouvrir un restaurant ?

Que ce soit pour assurer la location ou l’achat d’un local, couvrir les coûts liés à la création juridique du restaurant, aménager le lieu et acheter les premiers stocks de nourriture, le budget nécessaire pour ouvrir un restaurant se situe autour de 150 000 euros.