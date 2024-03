JO Paris 2024 : Le ticket de métro sera à 4 euros « pour que personne n'en achète », selon Valérie Pécresse

En novembre dernier, Valérie Pécresse annonçait une hausse du ticket de métro pendant les JO, passant de 2,10 à 4 euros l’unité. Face à la vive polémique, la présidente de l’Île-de-France est revenue sur le sujet.

À l’approche des Jeux Olympiques qui débuteront à Paris fin juillet, de nombreuses mesures sont mises en place afin de préparer l’événement. L’une d’entre elles concerne les transports en commun dans la capitale.

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé en novembre dernier l’augmentation du ticket de métro, qui passera de 2,10 euros à 4 euros entre le 20 juillet et le 8 septembre 2024. L’objectif : “ne pas laisser de dette olympique aux Franciliens”, selon Valérie Pécresse. Une annonce qui a déclenché une vive polémique dans la capitale.

En plus de cela, Valérie Pécresse a invité les Franciliens à éviter les stations de métro et les gares saturées cet été afin de fluidifier le trafic.

“Nous misons sur l’intelligence collective, comme celle de s’arrêter une station avant par exemple. Il ne faudra pas avoir peur de faire un peu de marche, c’est bon pour la santé et on sera au mois d’août. Sans compter qu’un tiers des visiteurs auront entre 25 et 35 ans et on espère qu’à cet âge-là, certains peuvent marcher”, a-t-elle déclaré.

“Un tarif dissuasif”

Ce lundi 25 mars, Valérie Pécresse est revenue sur sa décision d’augmenter le prix du ticket de métro à 4 euros. Lors d’une conférence de presse, elle a affirmé qu’il s’agissait avant tout d’un “tarif dissuasif” visant à éviter “l’embolie des guichets”.

“Il est fixé à 4 euros justement pour que personne n’en achète”, a-t-elle affirmé.

De cette manière, Valérie Pécresse incite les Franciliens qui voyagent occasionnellement dans la capitale à souscrire à la formule Navigo Liberté +. Cette option permet aux voyageurs d’être débités chaque mois selon les déplacements qu’ils ont effectués. Avec cette option, le prix du trajet restera à 1,73 euro et le coût quotidien sera limité à 8,65 euros. Ce pass est valable sur toutes les lignes de métro et de bus mais pas pour les RER circulant hors de Paris.

“Nous avons actuellement 430 000 abonnés Liberté +. Or, nous savons que 4 millions de Franciliens utilisent occasionnellement les transports. Nous avons donc deux mois pour convaincre 3 570 000 personnes de s’abonner ! Ceux qui ne sont pas sur Liberté +, ce sont ceux qui veulent payer plus”, a ironisé Valérie Pécresse.

Les Franciliens qui possèdent déjà un pass Navigo annuel ou mensuel ne verront pas de changements dans leur tarif. Pour les visiteurs, un pass spécifique Paris 2024 sera mis en place. Pour 16 euros par jour, vous pourrez bénéficier des transports en commun en illimité dans la capitale. Ces billets spéciaux pourront être achetés à partir de mai, à quelques mois du début des JO.