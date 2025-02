7 mauvaises manières des Français qui exaspèrent les Japonais

Alors que les touristes sont de plus en plus nombreux au Japon, les habitants s’agacent face aux mauvaises manières des étrangers dans les transports. Voici quels sont ces mauvais comportements.

Les Japonais et les Français ont deux cultures totalement différentes. Alors quand les touristes arrivent au Japon, la cohabitation peut être difficile pour les locaux. Actuellement, le Japon bat des records de fréquentation touristique puisque 36,8 millions de visiteurs sont arrivés dans le pays en 2024.

Si les touristes sont de plus en plus nombreux au Japon, c’est pour une raison bien précise. Cependant, cette surfréquentation ne plaît pas aux habitants. À Kyoto, des mesures radicales ont été prises pour faire fuir les touristes et le quartier des geishas a été interdit aux étrangers. Si les touristes sont mal vus au Japon, c’est notamment parce qu’ils emmènent avec eux leurs petites habitudes, mal vues par les locaux. Il s’agit de comportements que nous sommes beaucoup à avoir dans les transports en commun et que les Japonais ont du mal à supporter. Connus pour leur savoir-vivre, leur respect et leur politesse, ils peuvent être facilement agacés par les mauvaises manières des étrangers.

Crédit photo : iStock

C’est ce qu’a démontré une enquête réalisée par la Japan Private Railway Association sur “les bonnes manières dans les gares et à bord des trains”. Selon cette étude rapportée par Le Figaro et menée en décembre dernier, 62,9% des sondés ont été dérangés au moins une fois dans l’année par les mauvais comportements des touristes dans les transports.

Des mauvaises manières qui agacent

Parmi les comportements qui agacent le plus les Japonais, on retrouve le fait de parler fort en première position, que ce soit de vive voix ou au téléphone. Ensuite, les Japonais reprochent beaucoup aux touristes de ne pas ranger correctement leurs bagages à bord des trains. En effet, les Français ont tendance à laisser leurs valises et leurs sacs dans les allées, bloquant le passage et bousculant les autres passagers. En troisième position, les Japonais déplorent que les visiteurs ne fassent pas la queue au moment de rentrer dans un train ou un métro. En effet, au Japon, les habitants font la queue et laissent descendre tous les voyageurs avant d’embarquer. Des files d’attente qui ne sont pas respectées par les touristes.

Crédit photo : iStock

Dans la suite des mauvaises manières, on retrouve la façon de s’asseoir dans les transports, comme le fait d’étirer ou d’écarter ses jambes, ce qui peut gêner les autres passagers. Certains touristes laissent également leurs déchets derrière eux, s’assoient sur les sièges prioritaires et mangent et boivent dans les trains, ce qui agace particulièrement les Japonais.

Si vous devez vous rendre au Japon, vous savez désormais ce à quoi vous devez faire attention au moment de prendre les transports en commun pour ne pas paraître impoli.