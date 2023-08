Le tout premier urinoir féminin debout est là et il fait débat chez ses utilisatrices

Dans cette base de sports, de nouvelles toilettes ont fait leur apparition et ne manquent pas de susciter la curiosité. Il s’agit d’un urinoir féminin debout, le premier au monde.

À la base de sports d’eaux Tom Rafting, à Villelongue, dans les Pyrénées-Orientale, le nouvel urinoir pour femmes, Isis, séduit ses utilisatrices. Sa particularité, « c'est un urinoir féminin sec, en bois, sans chasse d'eau qui s'utilise uniquement en position debout », explique Marie Majkowiez, la co-gérante de l'enseigne.

L’urinoir en bois est attaché au mur à une soixantaine de centimètres au-dessus du sol. Il n’a besoin que d’un coup de désinfectant régulier pour être nettoyé.

Cet urinoir, le premier au monde du genre pour les femmes, a été conçu par Jean-Marie Fischer, le créateur de la société Vision Verte. Au départ, Jean-Marie Fischer mettait au point ces urinoirs pour les hommes. Mais lors d’une commande pour Tom Rafting, l’idée d’un urinoir du même type pour les femmes est apparu. « On l’a créée pour la femme, c’est maintenant aux femmes de l’adopter », selon lui.

Une habitude à prendre

Crédit photo : Marie Majkowiez

L’urinoir féminin debout suscite toutes sortes de réactions auprès des femmes, comme l’explique encore Marie Majkowiez : « On se trouve face à deux types de réactions : ceux qui sont immédiatement conquis. Ils trouvent cela incroyable, plus écologique et plus pratique. Et ceux qui ne comprennent pas vraiment, certains disent que l'on transforme la femme en homme ».

Peu importe les réactions, l’urinoir Isis est devenu l’attraction de la base de sports. « Sur l’ensemble des clientes qui l’ont testées, il n’y en a qu’une seule pour le moment qui nous a dit que cela ne fonctionnait pas pour elle », précise la gérante.

Selon cette dernière, il s’agit d’une question d’habitude. En suivant les instructions et en se positionnant correctement, les femmes y trouveraient finalement leur compte.