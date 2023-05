Un menuisier à la retraite créé une 2CV en bois unique au monde qui sera vendue aux enchères

C’est une véritable œuvre d’art réalisée par un artisan. Le 4 juin prochain, une 2CV en bois sera mise aux enchères et pourrait devenir la 2CV la plus chère au monde.

Crédit : AFP

« C'est la seule voiture en bois au monde en parfait état de fonctionnement. C'est une vente hors-norme. C'est à la fois une voiture unique et une œuvre d'art », s'exclame Aymeric Rouillac, l’un des commissaires-priseurs de la vente.

Cette 2CV unique au monde a en effet été entièrement réalisée en bois. Pour estimer le prix de cette voiture pas comme les autres, les commissaires-priseurs se sont appuyés sur la vente record d’une 2CV jugée à 172 800 euros, au Salon Rétromobile de 2016.

La 2CV en bois a ainsi été estimée à 176 000 euros par Aymeric Rouillac et ses confrères et devrait « battre le record » dimanche 4 juin à Montbazon (Indre-et-Loire) lors de sa vente aux enchères.

5000 heures de travail pour une 2CV en bois

Crédit : Frédéric Wells

Cette Citroën 2CV en bois est le fruit de milliers d’heures de travail effectuées par Michel Robillard, menuisier et charpentier à la retraite. « J'y ai passé cinq ans de ma vie, 5.000 heures de travail, de passion, le jour et parfois la nuit. Et la 2CV a quitté mon atelier en roulant en septembre 2017 », détaille le passionné.

Différents types de bois ont été utilisés pour confectionner la voiture : de poirier et de pommier pour la carrosserie, de merisier pour les portes et les coffres et de noyer pour les ailes. Ce travail de longue haleine a permis de créer une parfaite 2CV de type AZKA de 1955.

Cerise sur le gâteau, la 2CV de Michel Robillard possède une carte grise de 1957 et « peut donc aller sur la route », a assuré Aymeric Rouillac.

Michel Robillard ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il a déjà en tête son prochain projet, la DS21 Cabriolet coupé Chapron.

Crédit : Romain Dézèque/ Radio France

Crédit : Romain Dézèque/ Radio France