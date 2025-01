Faire du vélo d'appartement améliorerait votre mémoire, selon une étude

L’activité physique du vélo elliptique est bonne pour la santé corporelle, mais pas que. Des chercheurs viennent de trouver un lien entre activité physique et mémoire.

Faire du vélo d’appartement est bon pour la santé. Cela fait des années que les activités physiques sont célébrées pour leurs nombreux bénéfices sur le corps. Non seulement elles améliorent la santé cardiovasculaire, mais elles renforcent également la masse musculaire. Et ce n’est pas tout.

Une récente étude scientifique vient de découvrir que les activités physiques, notamment le vélo d’appartement, ont un impact aussi important sur le cerveau. En appliquant ces exercices régulièrement, vous diminuez les risques de maladies chroniques tout en améliorant les fonctions cognitives comme l’attention, le traitement de l’information et la mémoire, détaille le site spécialisé de Jason Deegan.

« Les exercices d’aérobie augmentent le flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut aider à améliorer la mémoire et les performances cognitives globales », confirme le Dr Emily Thompson, neuroscientifique cognitive au National Institute of Health. Des études ont d’ailleurs montré comment le mouvement mène à une meilleure clarté mentale.

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

D’après les chercheurs de l’étude, 25 minutes seulement de pratique journalière sur un vélo d’appartement peuvent sérieusement booster votre mémoire. Sur le site iScience, l’étude évoque notamment la mémoire spatiale qui nous permet de mémoriser les lieux.

Des participants ont été divisés en deux groupes : l’un a passé 25 minutes sur un vélo d’appartement et l’autre n’a fait aucun exercice. Les scientifiques ont ensuite constaté que le premier groupe avait obtenu de meilleures performances aux tests de mémoire sur la conscience spatiale.

« Après une seule séance de vélo d’appartement, je me suis sentie plus alerte et j'ai remarqué que je pouvais me souvenir plus facilement des détails tout au long de la journée », témoigne Jane, l’une des participantes à l’étude.