Cette astuce de grand-mère est géniale pour retirer facilement les étiquettes qui grattent sans abîmer les vêtements

Enquiquinantes à souhait, les étiquettes cousues sur vos vêtements peuvent être retirées pour un meilleur confort. Et si vous n’avez pas de paire de ciseaux sous la main, il existe une autre astuce moins dangereuse pour le textile.

Lors des dernières fêtes de Noël, vous avez certainement dû faire de la place dans votre garde-robe avec de nouveaux vêtements offerts par vos proches. Avant de les porter, il convient de s’assurer de leur confort et que l’étiquette cousue, sur laquelle sont inscrites quelques informations sur la matière et sur le lavage recommandé, ne vous gratte pas.

En effet, à cause de son contact direct avec la peau, que ce soit au niveau de la nuque ou des hanches, elle peut être une source de démangeaison dont on aimerait bien se passer. Pour se débarrasser de cette étiquette, on utilise généralement une bonne paire de ciseaux. Cependant, le recours à cet outil est risqué puisqu’il arrive que le coup de ciseaux dévie et abîme le vêtement en question, ou ne laisse une partie de l'étiquette.

Pas de ciseaux, pas de problèmes

Ainsi, il existe une autre méthode de grand-mère qui nécessite un autre outil et qui évite d’abîmer le vêtement. C’est ce que révèle l’influenceur Jimmy sur son compte Instagram dédié aux astuces. Dans sa vidéo, il montre comment une simple lime à ongles peut faire le boulot sans dommage collatéral.

Il suffit alors de frotter délicatement la base de l’étiquette avec la lime, au niveau de la couture. Progressivement, l’étiquette va se détacher et disparaître comme si elle n’avait jamais été cousue sur votre vêtement.

Quant aux informations importantes inscrites sur l’étiquette, il est recommandé de les prendre en photo afin d’assurer le meilleur des entretiens lorsque vous mettrez votre vêtement dans la machine à laver.