7 astuces simples et efficaces pour dire adieu aux vêtements froissés

Que vous soyez moderne ou vieille école, les astuces pour défroisser son linge sont nombreuses. On vous les détaille dans l’article ci-dessous.

Il n’y a rien de pire que de porter des vêtements froissés. Sauf que parfois, vous n’avez pas forcément le temps (ni l’envie) de les repasser. Heureusement, il existe quelques astuces à appliquer au quotidien pour éviter les plis.

Attention à ne pas surcharger votre machine

Le premier réflexe à avoir lorsque vous utilisez une machine à laver, c’est de ne pas la surcharger. Par ailleurs, lorsqu’il n’y a plus d’espace dans le tambour, le lavage est moins efficace. Les vêtements sont trop serrés et l’essorage plus difficile. Le mieux est d’opter pour un essorage doux (600 tours maximum) pour éviter que les plis se forment.

Réglez la température de lavage en machine

Crédit photo : Daisy-Daisy/ iStock

Autre réflexe à avoir avant de lancer votre machine : régler la température de lavage. Regardez les recommandations de température de lavage inscrites sur les étiquettes de vos vêtements. Certes, une eau chaude limite les plis et le lavage est plus doux. Cependant, n’oubliez pas qu’une eau moins chaude (30°) lave aussi bien qu’une eau à 60°. En plus, vous faites des économies.

Étendez le linge comme il faut

Crédit photo : jack-sooksan/ iStock

Une fois le cycle de lavage terminé, vient le moment d’étendre vos vêtements. Si vous le pouvez, n’attendez pas avant de les étendre. Les plis dus à l’essorage n’ont pas le temps de prendre forme. Optez pour un porte-manteau pour étendre t-shirts et chemises avant de les accrocher sur le fil à linge. Si vous étendez ces vêtements directement ‘à cheval’ sur le fil, un gros pli risque de se former. Pour les pantalons, vous pouvez, là aussi, opter pour un porte-manteau muni de pinces. Ou bien, les attacher avec une pince directement sur le fil à linge au niveau de la ceinture.

En revanche, pour les pulls et autres vêtements délicats, préférez un séchage à plat pour éviter qu’ils se déforment.

Utilisez votre sèche-linge

Si vous possédez un sèche-linge, utilisez la fonction défroissage. Si votre appareil n’est pas muni de cette fonction, déposez vos vêtements au fond du tambour, à plat avec un petit bout de tissu humide.

L’amidon, une astuce méconnue

Vous êtes adepte des astuces de grand-mère ? Alors, vous allez apprécier celle de l’amidon. Vous pouvez vaporiser une solution à base d’amidon sur votre linge. Pour cela, il vous suffit de récupérer l’eau de cuisson du riz et des pommes de terre et de la filtrer. Vous pouvez ensuite la pulvériser sur vos vêtements avant de les rouler en boule pour que la solution les pénètre bien. Sinon, vous pouvez plonger vos vêtements dans un bain d’amidon. Avec cela, aucune chance que des plis se forment. Vous pouvez ensuite essorer et étendre votre linge comme décrit précédemment.

L’indémodable fer à repasser

Crédit photo : SeventyFour/ iStock

Utilisez la bonne vieille méthode du fer à repasser. Avec la fonctionnalité ‘vapeur’ de l’appareil, aucun pli ne lui résiste. Vous pouvez également humidifier votre vêtement d’eau claire avec un spray. Pour les vêtements fragiles, placez une serviette éponge entre le linge et le fer à repasser et le tour est joué.

Portez des vêtements infroissables (c’est possible)

Enfin, sachez que certaines matières textiles sont infroissables. Le mélange coton-polyester et les matières en synthétiques sont à privilégier pour ne pas s’encombrer de plis. À l’inverse, évitez les vêtements en soie et en lin.

Vous avez désormais le choix entre une ribambelle d’astuces pour éliminer les plis de vos vêtements.