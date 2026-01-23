Ces voitures sont rappelées d'urgence par le constructeur, la pédale de frein peut s'effondrer !

Plusieurs modèles de voiture sont actuellement rappelés, en raison d’un dysfonctionnement qui peut être très dangereux : la pédale de frein peut s’effondrer. Voici les véhicules concernés.

Certaines voitures peuvent avoir des défauts dans leur construction, qui ne sont repérés qu’après la mise en vente des véhicules. Ce fut le cas de nombreux modèles qui ont été rappelés ces dernières années, en raison des airbags de la marque Takata qui risquaient d’exploser à tout moment, mettant en danger la vie des occupants de la voiture.

Crédit photo : iStock

Récemment, un nouveau problème a été détecté sur des véhicules de la marque Alpha Romeo. Selon Auto Moto, il s’agit des modèles Tonale MHEV (hybride léger) et PHEV (hybride rechargeable) qui ont été construits entre le 31 janvier et le 19 juillet 2023.

Un danger avec le freinage

Si ces véhicules sont rappelés, c’est parce que la pédale de frein est susceptible de s’effondrer, ce qui peut provoquer de graves accidents. En effet, à force d’enfoncer la pédale de frein, celle-ci peut se casser et ne plus fonctionner, empêchant ainsi le conducteur de freiner et de s’arrêter.

Crédit photo : iStock

Pour savoir si vous êtes concerné, munissez-vous de la carte grise de votre véhicule et trouvez son numéro de série. Selon Leocare, les véhicules concernés ont un numéro de série allant de ZARNASSA6N3020513 à ZARNASDA3R3043346 pour les versions MHEV. Les versions hybrides rechargeables dont le numéro de série commence par ZARPATDW et ZASPATCW sont également touchées.

Prendre rendez-vous immédiatement

Si vous avez l’un de ces véhicules ou que vous pensez faire partie des automobilistes concernés, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre garagiste.

Notez que la réparation est entièrement prise en charge par le constructeur et que vous n’aurez rien à payer. Un rendez-vous à prendre en urgence pour conduire en toute sécurité.