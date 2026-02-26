Les “freinages fantômes” touchent des milliers d'automobilistes

Depuis quelques mois, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se plaindre que leur voiture freine toute seule. Un défaut dangereux qui peut causer de graves accidents.

Quand on a une voiture, des dysfonctionnements peuvent survenir. On se rappelle notamment du scandale des airbags Takata, défectueux et dangereux, raison pour laquelle de nombreuses voitures ont été rappelées à travers le monde. Dernièrement, d’autres voitures ont été rappelées en urgence par leur constructeur à cause de leur pédale de frein qui menaçait de s’effondrer.

Crédit photo : iStock

Et plus récemment, un nouveau problème a été détecté sur certaines voitures : les “freinages fantômes”. Il s’agit de freinages intempestifs qui ne sont pas causés par les conducteurs et qui surviennent lorsque la voiture freine toute seule.

Les voitures freinent toutes seules

Face à cette situation, un collectif nommé “Freinages fantômes” a été créé sur Facebook, regroupant plus d’un millier d’automobilistes.

Crédit photo : iStock

La suite après cette vidéo “Ma voiture a déjà freiné toute seule à deux reprises alors que je traversais un rond-point. Heureusement, la personne qui me suivait à pu m’éviter”, “En mode conduite automatique sur l’autoroute, la voiture détecte un véhicule devant alors qu’il n’y a rien et elle se met à freiner seule ou en freinage d’urgence”, ont indiqué des conducteurs, d’après des propos relayés par Le Progrès.

Des freinages dangereux

Ces freinages intempestifs peuvent être très dangereux, comme l’a prouvé Joanna Peyrache. Alors qu’elle était au volant de sa Peugot 208 en avril dernier, son véhicule a brutalement freiné sans raison, ce qui a créé un gros accident. Après avoir partagé son expérience sur les réseaux sociaux, Joanna a reçu le soutien de près de 350 automobilistes qui ont vécu des incidents similaires.

De nombreux modèles seraient concernés par cette anomalie comme les véhicules Peugeot, Volkswagen, Renault, Tesla, Skoda, Audi ou encore Honda.

“On a quelques retours. Et pour tout vous dire, j’en ai moi-même été victime. Je roulais à 130 km/h sur autoroute quand soudain, mon véhicule est passé à 110 avec un coup de frein brutal, sans raison. Donc oui, le problème existe, et pas seulement sur le papier”, a indiqué Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes, à La Dépêche.

Pour tenter de comprendre le problème, une enquête technique est en cours depuis le mois d’août. Le ministère des Transports a également créé un questionnaire en ligne pour recenser tous les automobilistes concernés et connaître l’ampleur du phénomène. Des essais sont en cours sur des modèles suspectés, afin de régler le problème le plus rapidement possible.