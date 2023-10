Si vous sentez cette odeur près de votre literie, c'est que vous avez des punaises de lit

Avez-vous des punaises de lit chez vous ? Il existe quelques signes à repérer pour en avoir le cœur net. Si vous sentez une odeur sucrée ou âcre près de votre literie, c’est mauvais signe.

Depuis cet été, on observe une recrudescence des punaises de lit en France. Ces insectes se propagent rapidement et infestent la literie. Il est important de détecter les punaises de lit le plus vite possible dans un logement pour éviter qu’elles ne se reproduisent. Cependant, il n’est pas toujours évident de remarquer leur présence. Alors comment savoir que l’on vit avec des punaises de lit ?

Les punaises de lit sont des insectes très discrets qui se déplacent habituellement la nuit. Il est difficile de les voir à l'œil nu, raison pour laquelle les punaises de lit sont peu remarquées. Cependant, il existe quelques indices qui peuvent nous alerter de leur présence. Si vous avez des piqûres sur le corps à votre réveil, cela peut être un signe. Examinez également votre literie : si vous observez des petits points noirs sur votre matelas, c’est qu’il est infesté de punaises de lit.

L’odeur des punaises de lit

En plus de cela, vous devez savoir que les punaises de lit dégagent une odeur. C’est notamment pour cette raison que des chiens sont parfois utilisés afin de détecter les punaises de lit. Quand un insecte ou un œuf de punaise de lit est écrasé, les phéromones de l’animal dégagent une odeur sucrée et âcre, semblable à celle de la pâte d’amande ou de la coriandre. Ainsi, si vous sentez une odeur similaire près de votre literie, il y a de quoi vous inquiéter.

Crédit photo : iStock

Pour en avoir le cœur net, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel le plus rapidement possible. Ce dernier viendra inspecter votre logement et vous débarrasser de ces insectes indésirables si nécessaire.