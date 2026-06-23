Canicule : 3 astuces pour trouver des ventilateurs et climatiseurs à coup sûr malgré la pénurie

Quand il fait chaud, tout le monde se rue sur les ventilateurs et climatiseurs. Résultat, les rayons des magasins sont dévalisés. Heureusement, il existe quelques astuces pour s’en procurer à presque tous les coups.

En pleine canicule, les ventilateurs et climatiseurs sont très recherchés

Avec la canicule qui s’abat sur la France, avoir un ventilateur et un climatiseur est une bonne idée. Cependant, nombreux sont les Français à s’être précipités dans les magasins pour en acheter. Dès lors, beaucoup d’enseignes sont à sec. Il devient parfois difficile d’en trouver.

Néanmoins, il existe des solutions pour ne jamais passer à côté de ventes. Que vous cherchiez des ventilateurs ou des climatiseurs, ces quelques astuces vous permettront de trouver l’objet tant convoité de l’été pour vous garder au frais.

Trois astuces pour trouver des ventilateurs et climatiseurs plus rapidement

Crédit photo : fizkes/ iStock

Faire le tour des sites des grandes enseignes

Vous déambulez dans les rayons des magasins et c’est la catastrophe : il ne reste plus un seul ventilateur ou climatiseur. Alors direction le net. Vous pouvez chercher sur les sites de différents magasins.

Tout d’abord pour voir s’il leur en reste mais aussi pour comparer les prix. Pour la plupart des grandes enseignes (Boulanger, Darty, Leclerc, Lidl…), le délai de livraison ou de collecte en magasin est de quelques jours. Donc la bonne nouvelle, c’est qu’elles en ont encore. Certains magasins sont même plus chanceux que d’autres selon la commune. Inutile d’attendre, les appareils sont disponibles en stock.

La suite après cette vidéo

S’abonner aux alertes pour recevoir l'offre avant tout le monde

En revanche, si les magasins sont en rupture de stock, n’attendez pas. S’abonner aux alertes sur un produit (ici le ventilateur et le climatiseur) est un bon moyen pour ne pas passer à côté d’une mise en vente. Une fois l’alerte reçue sur un produit précis (en y indiquant sa référence), vous n’avez plus qu’à payer et attendre d’être livré.

Opter pour les sites de revente en bénéficiant de prix moins élevés

Capture d'écran sur Leboncoin

Pour les plus impatients qui ne pourraient pas attendre quelques jours, rendez-vous sur les sites de revente pour des appareils d’occasion. Sur Leboncoin ou Cdiscount, des vendeurs proposent ces produits à des prix parfois réduits. Le gros avantage, c’est que si vous n’habitez pas très loin du vendeur, vous pouvez récupérer le ventilateur ou le climatiseur plus rapidement en allant le chercher vous-même.

Enfin, vous pouvez aussi vous rendre dans un point Emmaüs près de chez vous où différents appareils à petits prix sont disponibles sur place.