Rentrée scolaire : les fournitures 4 fois moins cher grâce à ces 4 astuces pour faire des économies

Comme chaque année à la même époque, il est l’heure d’acheter les nombreuses fournitures scolaires pour la rentrée. Elles ont un coût qu’il est possible de réduire avec ces astuces.

Des fournitures 30 euros moins chères en moyenne qu’en 2025

La rentrée scolaire n’est plus très loin. Qui dit rentrée dit également dépenses. Cette année, les fournitures sont moins chères. Malgré tout, le budget moyen reste de 180,80 euros selon la fédération d’associations Familles de France. C’est 30 euros de moins qu’en 2025.

Si ce budget reste tout de même conséquent pour certains foyers, il existe quelques astuces pour alléger son ticket à la caisse. Inutile de vous précipiter pour aller faire les courses avant la rentrée car vous risqueriez de dépenser plus qu’il ne faut. Mais en même temps, n’attendez pas trop.

4 astuces pour alléger le coût de la rentrée scolaire

Crédit photo : Rifky Rachman Safri/ iStock

Listez les fournitures que vous avez déjà

Avant de vous rendre en magasin, faites l’inventaire des fournitures que vous avez déjà. Stylos, classeurs, règle, gomme, trousse et sac à dos peuvent resservir, surtout s’ils sont encore en bon état.

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S'en tenir à la liste de l'école

C’est pourquoi, il vaut mieux se focaliser sur la liste fournie par l’établissement scolaire. Ainsi, vous n’achetez que ce dont vous avez besoin et que vous n’avez pas encore. Vous pourrez compléter ensuite selon les demandes spécifiques des professeurs.

N'attendez pas le mois de septembre pour faire vos courses

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Votre liste est prête, c’est donc le moment de se rendre en magasin. C’est notre troisième conseil : n’attendez pas le mois de septembre. D’après Que Choisir, les fournitures scolaires sont moins chères durant les vacances d’été. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de produits d’appel. Les magasins complètent ensuite leurs stocks selon les demandes et une fois la rentrée passée, les prix repartent à la hausse.

Comparez les prix et les gammes de produits

Nous arrivons donc à notre quatrième et dernier conseil : comparer les prix des gammes. Ce n’est pas très drôle mais c’est important pour alléger la note quand vous passerez à la caisse. Une fois encore, Que Choisir invite à opter pour les produits premier prix des marques distributeurs. Selon l’association des consommateurs, ils sont en moyenne quatre fois moins chers qu’un produit identique d’une grande marque. N’oubliez pas qu’un cahier reste un cahier peu importe la marque qui y est inscrite. Faites également attention aux fausses promotions qui ne vous font, en réalité, rien économiser.