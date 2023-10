Cette astuce géniale dévoilée par une maman évite que les enfants ne salissent la voiture

Sur TikTok, une mère de famille a dévoilé son astuce de génie pour éviter que ses enfants salissent sa voiture. Une méthode qui risque de faire beaucoup d'adeptes chez les parents.

Chaque jour, c’est la même rengaine ! Vous venez récupérer vos enfants à l’école ou au sport et vous faites en sorte que ces derniers ne salissent pas la voiture ! Et si cette maman, âgée de 39 ans, avait trouvé l’astuce ultime ?

Le 27 septembre dernier, elle a partagé sur son compte TikTok une idée de génie pour éviter que ses enfants ne salissent la voiture avec leur chaussure. La vidéo a été visionnée plus de 4,3 millions de fois, preuve que son astuce a trouvé son public.

Crédit photo : iStock

La maman américaine, qui s’appelle Shannon Doherty, a eu l’idée de détourner un bac à douche de sa fonction de prédilection pour en faire un bac de protection destiné à accueillir les chaussures sales des enfants : “En réalité, j’ai acheté ce bac à douche extra-large par erreur. Je l’avais mis dans la voiture pour le ramener après un match de football et je me suis dit : ‘Utilisons-le pour les chaussures à crampons ! C’était tellement intelligent et facile”, confie-t-elle sur TikTok.

Une astuce de génie !

Ainsi, lorsque sa fille est rentrée dans la voiture après son entraînement de football, elle a placé ses pieds dans le bac qui protège la voiture. Dès lors, toutes les saletés accrochées aux crampons de football sont récupérées par ce bac à douche. Il ne restait plus à la maman qu'à ôter le bac pour le vider à l’extérieur de la voiture.

En découvrant cette astuce, de nombreux internautes ont salué la mère de famille, en la remerciant car c’est effectivement une technique efficace ! Autre méthode signalée par les parents, celle qui consiste à faire enlever aux enfants leurs chaussures avant d’entrer dans la voiture !