Ces jeux méconnus sont parfaits pour divertir les enfants en voiture sur la route des vacances

Pour rejoindre son lieu de vacances, il faut passer par la case transport. En voiture, les longs trajets se révèlent souvent difficiles pour les jeunes enfants et leurs parents. Avec les jeux originaux que nous vous proposons dans cet article, vous pourrez faire de cette contrainte un moment agréable.

Crédit photo : iStock

Des jeux très simples qui ne nécessitent aucun matériel

Lors d’un long trajet en voiture, les meilleurs jeux n’imposent aucun préparatif et ne nécessitent pas de matériel. En effet, l'habitacle n'offre pas beaucoup d'espace. En outre, tous les joueurs ne sont pas installés sur la même banquette. Or, le but est de divertir tout le monde avec une seule et même activité. Pour cela, quoi de mieux qu'un jeu qui se joue à l'oral. Nul besoin de dés, de cartes, de stylos ou encore de pions pour passer un bon moment sur la route des vacances.

"Je pense" : pour développer l'imagination des enfants

Le tout premier jeu de notre liste s’intitule "Je pense". Le principe est simple : une personne décrit ce qu’elle imagine pour le faire deviner aux autres. Et elle entame son récit avec les mots "Je pense…".

Ce jeu est à la fois simple, amusant et ludique. C’est bien connu, les enfants adorent les devinettes. Et l’avantage pour les parents, c’est qu’il permet de leur faire découvrir de nouveaux mots.

Le jeu des mots : pour rigoler tous ensemble

Tout aussi accessible, le jeu des mots consiste à partir d’un mot choisi par le premier joueur. Le second devra trouver un nouveau mot en rapport avec le premier, le troisième joueur annoncera un mot en lien avec le second et ainsi de suite. Les enfants rendent ce jeu très rigolo en cherchant automatiquement des mots qui les font rire.

Le jeu des syllabes, accessible à tous

Ce jeu de réflexion est très intéressant pour les jeunes enfants. Tous les joueurs choisissent ensemble une syllabe qui déterminera le début d’un mot. Si vous optez pour "ma" par exemple, vous devrez à tour de rôle, annoncer un mot qui commence par cette syllabe. Et ce, jusqu’à ce qu’un des joueurs sèche.

Le jeu des plaques d'immatriculation, idéal dans les bouchons

S’il y a d’autres automobilistes sur la route, vous pouvez proposer à vos enfants de jouer au jeu des plaques d’immatriculations. Encore une fois, le principe est très simple, il faut réussir à former des mots avec les lettres relevées sur les plaques.

Le baccalauréat version simplifiée

Vous pensiez qu’il fallait forcément de quoi écrire pour jouer au baccalauréat ? Vous vous trompiez ! Une fois la lettre de l’alphabet définie, chaque joueur doit trouver un mot qui commence par cette lettre. Si le premier énonce un fruit, le second peut trouver un métier, le troisième une plante et le quatrième un prénom.

À la découverte du code de la route !

Et si vous initiiez vos enfants au code de la route ? Pour chaque panneau, ces derniers doivent deviner la signification. Pour rendre le jeu plus amusant, vous pouvez compter les bonnes réponses de chaque joueur. Ainsi, il y aura un grand gagnant !

À vous de piocher quelques idées dans cette liste de jeux spécialement imaginés pour occuper les jeunes enfants dans la voiture. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage !