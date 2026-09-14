Vipères et caravane : les bons réflexes avant de fermer la porte le soir, et pourquoi tuer le serpent peut coûter 150 000 euros d'amende

Avril à septembre, environ 300 morsures par an : les centres antipoison détaillent les réflexes à adopter autour d'une caravane ou d'une tente, et les gestes à ne surtout plus faire en cas de morsure.

Le risque n'est pas celui que l'on imagine. Une vipère installée sous une caravane ne cherche ni à entrer, ni à mordre : elle cherche un endroit sombre, abrité et proche du sol. Le vrai danger arrive quelques minutes plus tard, quand quelqu'un décide de la déloger avec un balai.

En France métropolitaine, les centres antipoison recensent environ 300 morsures de vipère par an. C'est le seul serpent autochtone capable de provoquer une envenimation, et la période sensible court d'avril à septembre. Autrement dit : la saison n'est pas encore terminée, et les campings de l'arrière-saison restent concernés.

Ce qui attire un serpent autour d'un emplacement

L'Association des centres antipoison décrit très précisément les caches habituelles : herbes hautes, zones rocailleuses ou boisées, dessous de pierres, buissons, tas de bois, jusqu'aux trappes de compteurs d'eau. Elle ajoute un détail que beaucoup ignorent : on peut aussi en croiser en terrain découvert, aux abords des cours d'eau et même sur les plages.

Un emplacement de camping coche facilement plusieurs de ces cases. Un auvent posé sur l'herbe, des chaussures laissées dehors, un bois de récupération empilé contre la caravane, une bordure jamais fauchée : ce sont exactement les configurations que les vipères recherchent. La logique est la même qu'au jardin, où trois éléments seulement suffisent à attirer un serpent.

Les réflexes du soir, et celui du matin

Les recommandations officielles tiennent en quelques lignes. Ne pas soulever les pierres. Inspecter broussailles et tas de bois avec un bâton plutôt qu'avec la main. Porter des chaussures montantes et un pantalon long dans les zones à risque. Marcher à pas appuyés : la vipère est sensible aux vibrations et fuit le bruit des pas. Et, surtout, ne jamais approcher un serpent aperçu, ne pas tenter de l'attraper, ne pas essayer de le tuer.

Ce dernier point est le plus important, car la morsure survient quand l'animal se sent menacé. Les centres antipoison sont explicites : toute manipulation augmente le risque. Le bâton sert à annoncer votre présence, pas à déplacer l'animal.

Un détail vaut aussi pour le réveil : la même règle du « je regarde avant de mettre la main » s'applique aux chaussures et aux affaires restées dehors toute la nuit.

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En cas de morsure, ce qu'il ne faut surtout plus faire

La liste des gestes proscrits est longue, et plusieurs d'entre eux figurent encore dans des trousses de secours familiales. Pas d'incision. Pas de succion. Pas de cautérisation. Pas de garrot ni de pansement compressif, qui font courir un risque de nécrose grave. Pas de pompe à venin de type Aspivenin non plus. Les centres antipoison déconseillent même le café, le thé ou les boissons énergisantes, qui accélèrent le rythme cardiaque et donc la diffusion du venin.

Ce qu'il faut faire tient en quelques gestes : appeler le 15 ou le centre antipoison de la région, allonger la victime et la garder calme, retirer bagues, montre et chaussures avant que l'œdème ne les transforme en garrot, laver la plaie à l'eau et au savon, immobiliser le membre en position basse, et entourer la zone gonflée au stylo pour suivre son évolution.

Détail contre-intuitif : une morsure sans venin, dite « sèche » ou « blanche », existe et ne provoque qu'une douleur locale. Elle impose malgré tout un passage aux urgences, même en l'absence de symptômes.

Le serpent est protégé, et la loi ne plaisante pas

Tous les serpents français figurent parmi les espèces protégées. Leur capture, leur destruction ou leur mutilation sont des délits. L'article L. 415-3 du code de l'environnement prévoit jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les atteintes aux espèces animales non domestiques protégées.

Autre raison de ne pas s'en prendre à l'animal : dans la grande majorité des cas, ce que l'on croise n'est pas une vipère. Les couleuvres sont bien plus fréquentes et inoffensives, et quelques critères simples permettent de les distinguer, à commencer par la pupille, fendue verticalement chez la vipère, ronde chez la couleuvre.

Les deux espèces en cause dans les envenimations se répartissent grossièrement de part et d'autre de la Loire : la vipère aspic au sud, la vipère péliade au nord et dans le Massif central.