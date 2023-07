Vipère ou couleuvre ? Voici comment reconnaître et différencier ces deux serpents du jardin

Nous sommes nombreux à les craindre, les serpents sont pourtant bien présents dans nos jardins. Les deux espèces les plus communes sont la couleuvre et la vipère. Si vous n’êtes pas en mesure de faire la différence, sachez que de nombreuses caractéristiques les opposent.

Les éléments qui différencient la vipère et la couleuvre

La première chose à savoir concernant ces serpents : l’un est dangereux et l’autre est inoffensif. En effet, la vipère mord et son venin peut causer la mort. La couleuvre n’est quant à elle pas venimeuse.

Rien qu’en les observant, il est possible de distinguer une couleuvre d’une vipère. Pour commencer, vous pouvez regarder les yeux. La pupille de la vipère forme une fente verticale tandis que celle des couleuvres est ronde.

Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi dénombrer les rangées d’écailles qui séparent la gueule et l’œil de l’animal. Sur la couleuvre, ce comptage sera rapide puisqu’elle n’en possède qu’une. En revanche, les vipères en possèdent plusieurs.

Un dernier élément qui peut vous permettre de différencier ces deux serpents : la forme de leur corps. Celui de la couleuvre est long et fin. La vipère possède un corps plus tassé et une queue plus courte.

Comment réagir en présence d’un serpent ?

Avant toute chose, sachez que ces animaux ont peur des humains. Ainsi, qu’il s’agisse d’une couleuvre ou d’une vipère, ils ne viendront pas vous attaquer. Leur premier réflexe sera de fuir. Naturellement, si vous vous en prenez à elles, toutes deux tenteront de se défendre.

Mais il faut savoir que les serpents sont des espèces protégées, et ce, depuis 1976. Nous n’avons donc pas le droit de les déplacer, ni de les éliminer. Le mieux à faire si vous apercevez un serpent dans votre jardin ou en promenade, c’est de le laisser s’éloigner.

Naturellement, la couleuvre effrayée aura tendance à faire la morte. Dans le doute, ne vous approchez pas d’elle et ne tentez pas de la toucher. Car la couleuvre peut mordre, mais son venin n’est pas toxique pour l’Homme.

Que faire en cas de morsure de vipère ?

À cause du venin très toxique, une morsure de vipère peut se révéler dangereuse. À savoir qu’en France, on dénombre environ 400 morsures de serpent chaque année. Et c’est entre avril et septembre qu’elles surviennent pour la plupart.

Qui dit morsure de vipère ne dit pas forcément injection de venin. Ainsi, une morsure dite sèche n’est pas dangereuse. Vous constaterez tout de même les traces des crochets et une sensation douloureuse.

Mais si du venin est injecté, d’autres symptômes feront leur apparition. Parmi eux : un gonflement au niveau de la morsure, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales parfois accompagnées de diarrhées et des difficultés à respirer.

Avant même que ces symptômes n’apparaissent, vous devez contacter les secours. Car en cas d’allergie, les morsures de vipères peuvent être fatales. Et même sans allergie, on parle bien d’une urgence vitale.

Un dernier conseil : ne faites surtout pas de garrot en attendant les secours. Celui-ci empêche le sang de circuler et favorise le gonflement au niveau de la blessure.