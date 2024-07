Méfiez-vous, cette plante que vous adorez attire les vipères dans votre jardin !

Si vous ne voulez pas être envahis de serpents et autres vipères cet été, vous devriez éviter de de cultiver cette plante dans votre jardin.

En France, nous avons la chance d’être épargnés par de dangereux serpents. On retrouve bien évidemment des reptiles à l’instar de la couleuvre jaune et verte (aussi appelée couleuvre à collier), de la couleuvre vipérine, de la couleuvre d’esculape ou encore de la vipère aspic. Mais aucune d’entre elles n’est agressive.

Vous aurez sûrement une belle frayeur et au pire une morsure, là encore inoffensive, si vous en croisez une. Dès lors, si vous craignez ces reptiles, comme beaucoup de monde, le mieux est d’éviter de cultiver cette plante dans votre jardin.

Cette plante, c’est l’herbe de la pampa. Elle est originaire d’Amérique du Sud et est de plus en plus populaire auprès des amateurs de jardin. Elle possède de grands plumeaux, blancs ou roses pâles, très doux et sert également de plante ornementale.

Une plante envahissante aux nombreux aspects négatifs

Crédit photo : LukeLuke68/ iStock

Si vous êtes séduit par son aspect, vous pourriez en revanche être déçu de son pouvoir d’attraction. En effet, l’herbe de la pampa est très prisée des serpents et vipères. Du fait de ses tiges, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut, les reptiles aiment s’y cacher de leurs prédateurs, chouettes et faucons.

Ainsi, il n’est donc pas impossible que vous tombiez sur un serpent bien loti dans votre jardin. Après avoir lu cela, vous songez peut-être à réduire la surface sur laquelle vous allez planter l’herbe de la pampa. Mais là encore, prenez garde.

Crédit photo : Supersmario/ iStock

L’herbe de la pampa est une espèce invasive. En plus d’attirer les serpents dans votre jardin, ce roseau à plumes peut s’étaler sur plus de 100 mètres carrés en souterrain et prendre le pas sur les plantes dites indigènes de la surface géographique. Par ailleurs, les graines, légères, peuvent être transportées jusqu’à 32 kilomètres aux alentours par le vent. L’herbe de la pampa appauvrit aussi le sol en azote.

Enfin, ses feuilles sont extrêmement coupantes et il est conseillé d’éloigner les enfants et les animaux de compagnie au risque de leur faire subir une profonde entaille. En été, il faut prêter très attention à l’herbe de la pampa puisqu'elle est hautement inflammable et devient vecteur d’incendies. Si vous êtes sujet aux allergies au pollen, sachez également que l’herbe de la pampa en libère beaucoup.