Voici comment échapper à la grande fatigue qui va bientôt toucher les Français selon les médecins

Dans quelques semaines, nous pourrions tous être très fatigués, selon les médecins. Pour éviter cela, voici quelques astuces à appliquer dans les prochains jours.

Le printemps va bientôt arriver. Le soleil va être de plus en plus présent, les températures vont s’adoucir tandis que les fleurs vont commencer à éclore. Le retour du printemps est bon signe pour notre moral puisque le soleil nous permet de faire le plein de vitamine D et d’être de meilleure humeur. En effet, il n’est pas rare d’être morose en hiver, à cause du ciel gris et de la pluie.

Crédit photo : iStock

Mais malgré le retour du printemps, un épisode de grande fatigue pourrait bientôt toucher les Français, selon les médecins. En effet, le retour des beaux jours coïncide aussi avec le changement d’heure. Cette année, nous allons passer à l’heure d’été le dernier week-end de mars, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars. Si ce changement va nous permettre de profiter de journées plus longues, il aura des conséquences sur notre sommeil puisque nous allons dormir une heure de moins, ce qui est mauvais pour notre organisme.

“Les recherches montrent que l’heure d’été perturbe notre horloge biologique (circadienne) en réduisant l’exposition au soleil du matin, ce qui repousse nos horaires de sommeil et peut avoir des effets négatifs sur notre santé. Rester à l’heure normale toute l’année est bien meilleur pour nos rythmes circadiens, notre santé générale et notre bien-être”, affirme Carla Finkelstein, biologiste à la Society for Research in Biological Rhythms, au site américain Newsweek.

Anticiper le changement d’heure

Pour se préparer au passage à l’heure d’été et ne pas être trop fatigué, voici quelques astuces à adopter. Deux à trois jours avant le changement d’heure, La Chaîne Météo recommande de vous coucher légèrement plus tôt que d’habitude en décalant votre sommeil d’une vingtaine de minutes. Décalez-vous progressivement afin de vous adapter au nouveau cycle.

Pour favoriser l’endormissement, pensez à éviter les écrans et les repas copieux le soir. Selon ThéraSomnia, vous pouvez également prendre un bain avant de vous coucher pour vous détendre et vous endormir plus facilement.

Crédit photo : iStock

Le jour J, ne vous couchez pas trop tard afin d’avoir suffisamment d’heures de sommeil pour être en forme le lendemain, malgré le décalage. Le lendemain du changement d’heure, évitez de faire la grasse matinée et exposez-vous à la lumière du jour dès que vous êtes réveillé. Pensez à écouter votre corps et à vous reposer dès que vous ressentez le moindre signe de fatigue, pour ne pas être trop épuisé les jours suivants.