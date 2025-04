Faire l'amour permettrait de paraître 7 à 12 ans plus jeune selon une étude

Selon un neuropsychologue britannique, trois rapports sexuels par semaine permettent de gagner 7 à 12 en apparence, au-delà de procurer du plaisir et du bien-être.

L’acte sexuel est-il une cure de jouvence ? Pour David Weeks, un neuropsychologue travaillant à l’hôpital d’Édimbourg, en Écosse, la réponse est évidente après avoir mené sa petite enquête. Contrairement aux idées reçues, parmi les êtres vivants, l’acte charnel n’est pas uniquement pratiqué dans le but de la reproduction. De nombreux animaux s'octroient des parties de plaisir en dehors des périodes de fécondité.

Et l’être humain est l’un des champions en la matière puisque la période de reproduction correspond surtout à la période d’ovulation chez la femme. En parrallèle, le sexe procure des effets bénéfiques sur la santé et le bien-être. En effet, la jouissance née de l’orgasme libère des endorphine qui sont des antidouleurs naturels, bien utiles contre la migraine par exemple.

L’homme diminue notamment ses risques de mortalité de moitié, à raison de deux éjaculations par semaine, selon une étude galloise menée en 1997. Chez les femmes, se faire caresser les seins pourrait également limiter les risques de cancer du sein selon certaines hypothèses.

De son côté, David Weeks a publié une étude dans la British Psychological Society, sur les effets bénéfiques du sexe sur l’apparence. L’étude a été menée auprès de 3 500 hommes et femmes âgés entre 20 et 104 ans, avec un nombre important de quinquagénaires. Le point commun de tous ces participants était qu’ils paraissait tous moins âgés qu’indiquait leur état civil.

Placés derrière des miroirs sans tain où se tenait un jury, ils ont été questionnés sur de nombreux paramètres de leur vie et sur leurs moments d’intimité. Après analyse des entretiens, le jury a constaté que ceux qui paraissaient les plus jeunes étaient surtout des habitués des activités physiques et sexuelles, avec trois rapports en moyenne par semaine.

La relation sexuelle n’a pas d’âge

Selon les résultats de l’étude, cette fréquence régulière de rapports sexuels permet de paraître plus jeune, entre 7 et 12 ans de moins que le réel âge.

Pour David Weeks, ces résultats le confortent dans l'idée qu'il est bénéfique de pratiquer le sexe durant toute la période adulte, y compris pour les seniors. Cependant, il reproche à la société de diffuser l'idée qu'il y a un âge où il faudrait s'arrêter

“La satisfaction sexuelle est un des contributeurs majeurs à la qualité de vie, se classant au moins aussi haut que les aspects spirituels ou religieux ainsi que d'autres facteurs moraux, donc une attitude plus positive à l'égard de la sexualité des personnes âgées doit être vigoureusement promue”.

Pour ceux et celles qui ont peur du temps qui passe ou qui trouvent que la peau de l'être de leur cœur se creuse de rides, voilà peut-être ici une motivation pour raviver la flamme qui scintillait il y a encore quelques années.