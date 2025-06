Tinder lance les “double date” pour faire des rendez-vous à quatre

Vous avez décroché un date sur Tinder, mais vous avez peur d’y aller seul ? Pour éviter cela, l’application de rencontre lance le “double date”, pour favoriser les rencontres à plusieurs.

Les applications de rencontre sont un bon moyen de faire connaissance avec de nouvelles personnes, notamment si vous cherchez à faire des rencontres amoureuses. Cependant, il est parfois gênant d’aller à un date et de rencontrer quelqu’un que nous n’avons jamais vu.

En plus d’être embarrassante, cette situation peut même être dangereuse si nous nous retrouvons seul à seul avec un inconnu. De nombreuses personnes ont peur de rencontrer un faux profil ou une personne mal intentionnée comme "l'arnaqueur de Tinder", qui a escroqué de nombreuses femmes à travers le monde.

Crédit photo : iStock

Pour éviter ces désagréments, Tinder lance la fonctionnalité “double date” afin d’organiser des rencontres à plusieurs. L’utilisateur pourra créer un profil commun avec l’un de ses amis afin de former un duo. À deux sur le même compte, ils pourront ensuite “matcher à plusieurs” en choisissant d’autres duos, afin d’organiser une rencontre à quatre.

Comme l’explique BFMTV, une fois qu’il y a match, une conversation de groupe est créée. Les différentes personnes peuvent s’envoyer des messages, des photos et des vidéos. Si Tinder a dévoilé cette nouvelle fonctionnalité, c’est avant tout pour “changer la façon de rencontrer des gens”. Cette astuce permet d’éviter les rendez-vous embarrassants, mais aussi de faire revenir les jeunes qui se désintéressent des applications de rencontres pour privilégier les groupes de course, une nouvelle façon de rencontrer du monde.

“Il s’agit d’une expérience axée sur le social qui vise à alléger la pression que beaucoup de la génération Z ressentent en matière de rencontres, en les rendant plus sociales, plus ludiques et en invitant ses amis à participer pour renforcer ce sentiment de confort. Les femmes ayant testé Double date se sont montrées trois fois plus prêtes à liker un duo qu’un profil individuel, et les taux de match sont nettement plus élevés avec cette fonctionnalité”, a déclaré Cleo Long, responsable du marketing produit de Tinder, au Figaro.