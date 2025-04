Voici les maisons que les cambrioleurs ne touchent jamais

Pour éviter que les cambrioleurs ne ciblent votre maison, vous pouvez opter pour ces quelques moyens pas chers et efficaces.

Selon les chiffres officiels du gouvernement, il y a eu 217 000 cambriolages en 2023 dans notre pays. C’est 3% de plus qu’en 2022. Les périodes les plus à risques sont les vacances d’été et les vacances de Noël. Les malfrats profitent de l’absence de leurs habitants pour commettre leur méfait. Durant les fêtes de fin d’année, ce sont les potentiels cadeaux de valeur qui sont prisés.

D’après le site Ma Maison Sûre, il existe pourtant des moyens pour repousser les cambrioleurs. En vous munissant de quelques outils, il est possible de les dissuader de passer à l’acte.

Deux moyens peu coûteux pour prévenir des cambriolages

Crédit photo : AlexWang_AU/ iStock

Pour éviter tout risque de cambriolage, il existe des systèmes de surveillance. Par exemple, on peut citer les alarmes et caméras de surveillance. Elles sont efficaces mais elles sont aussi plutôt chères.

Cependant, vous pouvez également vous tourner vers d’autres appareils abordables. Ma Maison Sûre conseille ainsi de se munir de lumières à détecteur de mouvements. Celles-ci s’allument dès qu’elles détectent le moindre mouvement, qu’il s’agisse de vous, d’un individu inconnu ou même de votre chat ou d’un oiseau. Si un cambrioleur s’approche alors de votre maison, il sera éclairé.

Crédit photo : photo_Pawel/ iStock

Le deuxième moyen n’est pas un appareil électronique. Il s’agit de graviers. Si vous n’en possédez pas encore, installez des graviers dans votre allée ou votre extérieur. Non seulement ils sont très biens pour décorer votre extérieur mais en plus ils provoquent un bruit qui peut attirer l’attention dès qu’on les piétine. En plus, les graviers sont vendus à des prix bon marché en magasin.

Enfin, la technologie n’arrête pas le progrès. Aujourd’hui, vous pouvez connecter les lumières et les volets électriques à votre smartphone. De cette façon, vous pouvez programmer l’ouverture et la fermeture de vos appareils afin de simuler votre présence.

Des astuces efficaces pour décourager les cambrioleurs et protéger votre logement.