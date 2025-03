Pourquoi de plus en plus de gens mettent du papier d'aluminium sur la porte de leur maison ?

Si les escrocs et les voleurs font preuve de créativité pour commettre leurs méfaits, c’est également le cas des habitants qui cherchent à se protéger, ainsi que leur maison. Une technique en particulier est en train de devenir de plus en plus tendance, même si son efficacité est contestée.

En France, les cambriolages ont augmenté ces dernières années comme le démontre le bilan statistique “Insécurité et délinquance” (+11% en 2022 par rapport à 2021, +3% en 2023 par rapport à 2022). En 2023, 217 000 résidences, qu’elles soient principales ou secondaires, ont fait l’objet d’un cambriolage, ce qui équivaut à 595 cambriolages par jour, soit un toutes les 2 minutes et 25 secondes.

Un ratio énorme qui renforce naturellement la lutte contre ce type de délits avec l’afflux d’entreprises dans le domaine de la sécurité. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre de s’offrir un système de vidéosurveillance et d’alarme afin de s’absenter de chez son domicile l’esprit tranquille.

Ainsi, certains explorent des solutions alternatives afin de se protéger d’un cambriolage. Parmi elles, il existe une astuce qui commence à devenir de plus en plus courante et virale sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’elle ne requiert rien d’autre qu’un simple objet déjà utilisé au quotidien de bien des manières.

Cette méthode consiste à envelopper la poignée de porte avec du papier aluminium. Une idée qui ne paye pas de mine et qui trouve son origine dans les travaux de peinture.

Une méthode à l’efficacité contestée

En effet, utiliser du papier aluminium pour protéger les poignées de porte permet de les garder propres et immaculées de peinture lorsqu’on repeint une pièce. Cependant, cette technique est-elle vraiment efficace en ce qui concerne les cambriolages, comme on pourrait le voir dans certaines vidéos sur les réseaux sociaux ?

La réalité est bien toute autre, puisqu’enrouler sa poignée de porte d’aluminium ne sécurise en rien une maison. En effet, cette soi-disant astuce viendrait d’une confusion née d’une publicité sur la manière de peindre les portes sans salir les poignées, sans aucun concept d’antivol.



Cependant, cette méthode pourrait vous permettre de savoir si quelqu’un a tenté de s’introduire chez vous, à l’instar d’un fil fin coincé dans une porte fermée. Ainsi, si la feuille a été froissée ou si vous êtes amené à entendre le bruit du papier aluminium à votre porte, c’est que quelqu’un a essayé ou essaye de s’introduire dans votre maison.

Certains estiment aussi que la présence du papier aluminium rend difficile le crochetage des serrures. En revanche, un cambrioleur déterminé ne s’arrêtera certainement pas à ce simple ajout qu’il peut lui-même enlever.

En réalité, pour se protéger plus efficacement, il existe bien d’autres moyens qui ont déjà fait leurs preuves. Par exemple, vous pouvez installer une sonnette intelligente qui vous permet de surveiller votre entrée à distance, ou encore de programmer vos lumières pour qu’elles s’allument automatiquement, créant l’illusion d’une présence dans la maison pour dissuader un cambrioleur.