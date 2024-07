Cette règle de conduite est oubliée par 37% des Français et elle peut vous coûter très cher, selon une étude

Sur la route, de mauvais comportements et habitudes sont repérés chaque jour. Voici les règles de conduite les plus fréquemment oubliées ou négligées selon un moniteur d’auto-école.

Pour décrocher son permis, nous devons respecter de nombreuses règles de conduite et faire attention à ce que nous faisons à l’intérieur du véhicule, mais aussi à tout ce qui nous entoure. Une extrême vigilance qui a malheureusement tendance à disparaître une fois que nous avons obtenu notre précieux sésame.

Avec le temps, les conducteurs ont tendance à oublier, voire négliger certaines règles de conduite pourtant essentielles. Si ces dernières ne sont pas respectées, elles peuvent causer des accidents ou être punies par des amendes et des retraits de points conséquents sur le permis de conduire. Interrogé par TF1 Info, Farid Khaye, moniteur d’auto-école, a tenu à rappeler ces règles trop souvent oubliées sur la route. Voici lesquelles.

La circulation sur l’autoroute

Crédit photo : iStock

Sur l’autoroute, la règle est la suivante : vous devez rouler sur la voie la plus à droite et utiliser les autres pour doubler les véhicules plus lents que vous avant de vous rabattre. Cependant, il n’est pas rare de voir des conducteurs rester sur la voie du milieu sur l’autoroute, alors qu’ils ne doublent plus personne. Selon une étude menée par la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France (Sanef), 37% des Français roulent sur la voie du milieu sans se rabattre.

Ce comportement peut être gênant pour les autres automobilistes qui circulent sur la voie de droite. Pour vous doubler, ils sont obligés de changer de voie deux fois afin d’emprunter celle de gauche. Agacés, d’autres essaieront même de vous doubler par la droite, ce qui peut être très dangereux. Pour rappel, rouler sur la voie du milieu sans raison sur l’autoroute est passible d’une amende de 35 euros qui peut être minorée à 22 euros et majorée à 75 euros selon les délais de paiement. Doubler par la droite est un comportement puni par 135 euros d’amende et un point en moins sur le permis de conduire.

Le clignotant

Crédit photo : iStock

C’est un geste qui est de plus en plus fréquent : de nombreux automobilistes oublient de mettre leur clignotant ou pire, décident volontairement de ne pas l’actionner. Ainsi, il est impossible de savoir s’ils changent de direction, doublent un cycliste ou sortent d’un rond-point. Ce geste est répandu mais particulièrement dangereux.

Si vous ne prévenez pas que vous doublez un cycliste, le véhicule derrière vous pourrait le renverser. Si vous changez de direction sans prévenir, vous allez freiner brusquement, ce qui peut causer un accident. Enfin, ne pas mettre son clignotant dans un rond-point empêche les autres automobilistes de s’insérer. Pour rappel, l’oubli de clignotant est passible de 35 euros d’amende et d’un retrait de trois points sur le permis de conduire.

Les distances de sécurité

Crédit photo : iStock

Le respect des distances de sécurité est le troisième point noir des automobilistes. Ces derniers sont nombreux à coller les véhicules devant eux, parce qu’ils jugent qu’ils ne roulent pas assez vite ou par habitude. Cependant, ce comportement est dangereux pour la simple et bonne raison que si le conducteur devant vous freine brusquement, vous n’aurez pas le temps de ralentir et causerez un accident en lui rentrant dedans. Selon la sécurité routière, il est indispensable de respecter un délai minimal de deux secondes avec la voiture devant vous. Dans le cas contraire, vous risquez une amende de 135 euros et un retrait de trois points sur votre permis.