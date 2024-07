Voici les vraies raisons pour lesquelles vous avez les dents jaunes, selon des dentistes

Vous en avez assez d’avoir les dents jaunes ? Selon ces spécialistes dentaires, voici les erreurs à ne plus faire.

Envie d’avoir un sourire Colgate et de rayonner rien qu’en ouvrant la bouche ? C’est possible, grâce à une bonne hygiène dentaire, mais pas seulement. Il y a certaines habitudes à suivre afin d’éviter d’avoir des dents qui jaunissent.

Comme le rapporte le média Ladbible, des dentistes de Mawson Dental Care, en Australie, ont identifié les cinq raisons pour lesquelles les dents deviennent jaunes au quotidien. En stoppant ces mauvaises habitudes, on s’assure donc, logiquement, un sourire blanc. Voici les raisons possibles :



Crédit : IStock

#1 La cigarette

C’est bien connu : le tabagisme est l’une des causes principales du jaunissement des dents. Ainsi, plus vous fumez, plus vous avez de chances d’avoir les dents jaunes. Il est important d’avoir une excellente hygiène bucco-dentaire en parallèle afin de ne pas aggraver davantage la situation. Limitez également votre consommation de café et de thé. Ces boissons ont tendance à colorer l’email dentaire.

#2 Une mauvaise hygiène bucco-dentaire

Le tartre, les résidus d’aliments et aussi, le manque de brossage de dents, peuvent provoquer un jaunissement des dents. Il est primordial d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et de s’offrir un détartrage une à deux fois par an. C’est la clé pour un sourire blanc.

Crédit : IStock

#3 Un médicament/ Une maladie

Malheureusement, certaines maladies ou médicaments administrés peuvent jaunir les dents. Pour y remédier, il est préférable d’avoir une bonne hygiène dentaire. Les dentistes recommandent également l’utilisation de bicarbonate de soude alimentaire lors du brossage de dent. Le but ? Faire briller l’email.

#4 La génétique

Enfin, dernière possibilité selon les dentistes : la génétique. Certaines personnes “naissent avec un email plus épais sur les dents, ce qui leur donne une couleur plus jaune.” Dans ce cas précis, seul un professionnel pourra éventuellement vous accompagner afin de trouver une solution pour blanchir les dents.

#5 La vieillesse

Selon le média et les dentistes interrogés, la vieillesse peut malheureusement entraîner un jaunissement des dents. La raison ? La couche naturelle d'email sur les dents s'use avec le temps, celle-ci est donc moins blanche.