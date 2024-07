Voici pourquoi le talc pourrait bientôt disparaître de nos rayons et être interdit à la vente

Selon l’OMS, utiliser du talc au quotidien s’avèrerait bien plus dangereux que vous ne le pensez. On vous explique.

La petite poudre blanche, utilisée majoritairement pour saupoudrer les fesses des bébés, serait loin d’être recommandée pour la santé.

Comme l’indique la revue The Lancet Oncology, L’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC), un organisme qui dépend de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) aurait classé le talc comme un produit “probablement cancérogène” pour les humains. L’organisation est arrivée à ce constat et à cette classification après avoir analysé les données de 10 femmes suite à une étude menée en 2019.



Crédit : iStock

Un facteur de risques pour le cancer des ovaires

L’étude avait indiqué que 9 femmes sur 10 de l’enquête, qui utilisaient dans leur quotidien du talc et notamment sur leurs parties génitales, avaient eu un cancer des ovaires quelque temps après. L'utilisation de talc de manière récurrente pourrait donc provoquer des cancers. Selon le rapport, la marque de produits Johnson & Johnson est notamment visée.

Comme le rapporte le média Économie Matin, ce n’est pas la première fois que les produits de la marque en question sont visés par une polémique. Des milliers de femmes auraient déjà poursuivi Johnson & Johnson en justice. La marque leur proposerait systématiquement des indemnités compensatoires.

Crédit : iStock

Alors, faut-il arrêter d’utiliser du talc ? Selon le rapport publié par L’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer, il est recommandé de stopper son utilisation de talc. À la place, il est conseillé d’utiliser des huiles nourrissantes naturelles ou du talc naturel issu de plantes. De plus en plus de produits sont épinglés par les associations comme UFC-que-choisir ou encore par l'OMS. Il est important de veiller à la bonne composition et à la qualité des produits que l'on utilise au quotidien. Des applications comme Yuka, permettent d'analyser facilement les compositions et de déterminer si celles-ci sont "clean" ou non.

Vous êtes désormais prévenus !