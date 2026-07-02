Voici pourquoi vous ne devriez jamais mettre votre boîte d'œufs directement au réfrigérateur en rentrant du supermarché

Peu de personne y prête attention, pourtant les boîtes à oeufs doivent être manipulées avec précautions. Et cela n’a rien à voir avec la fragilité de l’aliment.

Attention à la façon dont vous stockez les oeufs crus

L'œuf est l’un des aliments les plus plébiscités par les Français. Peu cher, il est également simple à cuisiner en plus d’être bon pour la santé car riche en protéines. Cependant, toutes ces vertus peuvent tomber à plat si vous ne prenez pas les précautions nécessaires après l’achat d’une boîte en supermarché.

Comme vous le savez, les œufs sont vendus dans une boîte en carton dont la capacité varie. Elle peut aller jusqu'à 10, 12 ou 20 unités. C’est bien plus que la place disponible dans l’espace dédié du réfrigérateur qui offre généralement 6 petites places. Pour faire rentrer le tout au frigo, de nombreux acheteurs mettent carrément la boîte entière. C’est une erreur. Autant laisser les oeufs à l’air ambiant dans leur boîte en carton tout en prenant certaines précautions.

Une boîte qui abrite de nombreuses bactéries

Crédit photo : Iuri Gagarin/ iStock

Comme tous les emballages, ceux des boîtes à oeufs ne sont pas très propres. Cela dit, il est difficile de nettoyer cette surface en carton. Pourtant, elle en aurait bien besoin quand on sait qu’elle peut contenir des matières fécales et des bactéries comme la salmonelle qui proviennent directement des coquilles d'œufs.

C’est ce qu’a révélé la société de consommateurs allemand Zentrale VerbraucherBerlin. Elle prévient que ces traces peuvent rester collées dans les alvéoles du carton. Dès lors, mieux vaut ne pas mettre la boîte au frigo car les bactéries risqueraient de contaminer d’autres aliments. Dans le même temps, ne rincez surtout pas les œufs avant de les ranger dans le réfrigérateur. Ils possèdent une fine barrière protectrice qui empêche justement les bactéries de pénétrer dans l'œuf.

L’association conseille de jeter les boîtes d'œufs après utilisation et de ne pas s’en resservir pour les raisons évoquées. Par ailleurs, lavez-vous les mains et autres ustensiles de cuisine ayant touché les œufs crus pour éviter de « déposer » des bactéries sur des aliments ou autres surfaces pour la cuisine.

Enfin, si vous souhaitez stocker les oeufs, que ce soit au frigo ou à l’air ambiant, optez plutôt pour des boîtes en verre ou en plastique réutilisables qui pourront être lavées plus facilement. Une fois cuits, les œufs ne présentent plus aucun risque.