Voici ce qu'il faut absolument faire pour protéger votre réfrigérateur des bactéries

Les réfrigérateurs peuvent être de vrais nids à bactéries s’ils ne sont pas entretenus régulièrement. Voici ce qu’il faut savoir pour préserver vos aliments des risques de contamination.

Dans chaque foyer, le réfrigérateur d’électricité est un élément indispensable pour garantir la sécurité alimentaire. Il permet de stocker les aliments et de les conserver à une température appropriée afin de réduire les risques de contamination bactérienne et d’intoxication alimentaire.

Dans ce but là, il existe plusieurs étapes à respecter pour optimiser la préservation de votre réfrigérateur. La première d’entre elles consiste à retirer les suremballages, comme le carton des yaourts ou les sacs plastiques. Cela permet aussi à l’air froid de bien circuler autour des produits.

Un entretien régulier à tous les niveaux

Il est également conseillé de régler la température à moins de 7 degrés Celsius, et celle du congélateur entre -18 degrés et -24 degrés Celsius. Elles permettent de limiter la croissance des bactéries et de conserver les aliments plus longtemps.

Ensuite, il est recommandé d’entreprendre un nettoyage régulier, à commencer par les étagères, puis les bacs à légumes, les compartiments de la porte et les surfaces internes. Tout cela avec de l’eau savonneuse chaude ou un nettoyant doux. Pensez alors à rincer et à sécher pour éviter tout résidu de produit.

Pour la conservation des aliments, optez pour des récipients hermétiques et aussi la séparation entre les aliments crus et les aliments cuits. Enfin, pour les réfrigérateurs doté d’un congélateur, pensez à dégivrer régulièrement ce dernier pour éviter l’accumulation de glace qui pourrait abriter des bactéries. Et pour les filtres à eau, changez-les régulièrement pour maintenir la qualité de l’eau.