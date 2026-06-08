Voiture électrique ou hybride : ce qui change pour votre assurance auto

On entend souvent dire que rouler propre coûte moins cher. Côté carburant et entretien, c’est vrai. Côté assurance, la réalité s’est retournée en deux ans et beaucoup de conducteurs le découvrent au moment de signer leur contrat.

La vraie raison pour laquelle ces voitures se couvrent autrement

Une voiture électrique ou hybride ne se répare pas comme une thermique. Sa batterie peut représenter entre 30 et 50 % de la valeur du véhicule et son remplacement va de 4 000 à 20 000 euros en fonction des modèles (1). Un simple choc sur le boîtier suffit parfois à augmenter fortement les frais de réparation. Voilà pourquoi les assureurs calculent un risque différent. Pour y voir plus clair, le comparateur lesfurets détaille toutes les offres d’assurance pour les voitures électriques et hybrides selon chaque profil de conducteur.

L’autre raison est fiscale. Jusqu’à récemment, les véhicules électriques profitaient d’une exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, instaurée en 2021 pour faire baisser la prime d’environ un quart (2). Cet avantage a aujourd’hui disparu, et les cotisations sont reparties à la hausse.

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Batterie, réparation, valeur : ces détails qui font la différence

La batterie n’explique pas tout et d’autres postes alourdissent la facture de réparation. Le pare-brise embarque des capteurs d’aide à la conduite qu’il faut recalibrer après chaque remplacement. Le poids des batteries rend ces voitures plus lourdes, ce qui accentue la violence des chocs. Et les techniciens formés à ces motorisations sont plus rares et, par conséquent, plus chers à l’heure. Chaque intervention coûte un peu plus que sur un moteur classique.

La valeur du véhicule complique aussi le calcul. Le marché de l’occasion électrique reste jeune et les cotes manquent de recul. Ainsi, l’usure réelle de la batterie reste difficile à estimer. Face à cette incertitude, les assureurs raisonnent prudemment. Comprendre d’où vient la facture, c’est déjà savoir à quoi vous attendre au moment de souscrire.

Les hybrides ne sont pas épargnées. Avec leur double motorisation et leur électronique embarquée, elles cumulent les pièces susceptibles de casser et un même choc peut abîmer le thermique comme l’électrique. Comprendre cette mécanique, c’est déjà mieux anticiper le montant de votre prime.

Comment payer son assurance auto au prix le plus juste

Première bonne nouvelle : la tendance n’est pas figée. Au fur et à mesure que le réseau de réparateurs formés s’étend et que les données de sinistralité s’affinent, certains assureurs commencent déjà à revoir leurs tarifs à la baisse sur ce segment.

Deuxième point : tout se joue sur le modèle et le profil. Une petite citadine électrique de faible puissance fiscale reste modeste à couvrir, tandis qu’un SUV haut de gamme voit le montant de son assurance auto monter en flèche. La région pèse aussi dans la balance, selon l’exposition au vol et aux intempéries. À couvertures équivalentes, un même conducteur peut recevoir des propositions très éloignées les unes des autres.

Enfin, voici quelques réflexes utiles à acquérir. Comparez avant de signer, et utilisez la loi Hamon pour changer de contrat après un an, sans frais. Vérifiez les garanties pensées pour l’électrique : assistance 0 km en cas de batterie déchargée, protection de la borne de recharge à domicile, couverture des systèmes connectés. Puis, regardez de près la valeur de la batterie, surtout si elle est louée plutôt qu’achetée.

Ce mouvement accompagne une bascule plus large du parc automobile, où l’électrique et l’hybride rechargeable prennent une place grandissante parmi les immatriculations neuves en France. Cela se confirme partout dans le monde, comme en Californie, qui prévoit d’interdire la vente de voitures à carburant fossile. Autant comprendre dès maintenant comment votre futur contrat se calcule !

Sources

(1) La Centrale – Combien coûte une batterie de voiture électrique ? On vous explique ! – https://www.lacentrale.fr/electrique/conseils/cout-batterie-voiture-electrique

(2) Actu-Juridique – PLF 2024 : fin de l’exonération de la taxe d’assurance pour les véhicules électriques – https://www.actu-juridique.fr/breves/assurances/plf-2024-fin-de-lexoneration-de-la-taxe-dassurance-pour-les-voitures-electriques/