Votre sapin de Noël est presque gratuit chez IKEA grâce à ce bon plan à ne surtout pas manquer !

Vous cherchez un sapin de Noël ? Pour faire des économies, rendez-vous à Ikea ! L’enseigne de décoration et d’ameublement propose une belle offre qui devrait vous plaire.

Le mois de décembre approche à grands pas et il sera bientôt temps de décorer sa maison, de préparer les cadeaux et d’acheter son sapin de Noël. Après vous avoir indiqué la meilleure période à laquelle acheter son sapin pour le conserver plus longtemps, nous vous parlons d’un bon plan pour faire des économies sur l’achat de votre sapin de Noël.

Crédit photo : iStock

En effet, il est possible d'acheter un sapin de Noël sans se ruiner, comme cette mère de famille qui avait trouvé une technique imparable pour se procurer un arbre à seulement 5 euros. De son côté, Ikea propose une offre alléchante à l’approche des fêtes de fin d’année. Un bon plan qui devrait ravir les amateurs de décoration.

La belle offre d’Ikea

Ikea propose des sapins Nordmann, une variété résistante qui ne perd pas ses aiguilles et dure plus longtemps. Deux tailles sont proposées : moins de 1,70 mètre pour 24,99 euros ou plus de 1,70 mètre pour 29,99 euros. Chez Ikea, l’achat d’un sapin de Noël est rembousé en bon d’achat. Cela signifie que pour tout achat d’un sapin, vous recevez un bon d’achat d’un même montant à dépenser à Ikea, pour acheter des meubles ou de la décoration. Ainsi, vous faites des économies puisque votre argent n’est pas perdu.

Crédit photo : iStock

Pour profiter de cette offre, voici la marche à suivre. Vous pouvez choisir de réserver votre sapin en ligne en suivant ce lien. Une fois que vous avez sélectionné votre créneau horaire, rendez-vous dans le magasin Ikea sélectionné pour le récupérer. Au moment de l’échange, vous recevrez un bon d’achat dématérialisé par mail. Selon 20 Minutes, vous pouvez aussi choisir d’acheter votre sapin directement en magasin. Conservez bien le ticket de caisse pour obtenir votre bon d’achat en ligne.

Notez que vous devez faire partie du programme Ikea Family ou Ikea Pro pour profiter de cette offre. L’inscription est gratuite et possible dès à présent, pour profiter de nombreux avantages tout au long de l’année. Pensez à vous identifier au moment de l’achat pour que l’offre soit prise en compte.

Le bon d’achat reçu sera valide jusqu’au 28 février 2025. En plus de cela, Ikea s’engage à recycler ses sapins après les fêtes. Les acheteurs sont encouragés à rapporter leur sapin en magasin ou à le déposer en déchetterie pour qu’il soit transformé en compost ou en paillis. Une belle initiative pour faire des économies cet hiver tout en préservant l’environnement.