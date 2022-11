Une maman très économe a trouvé la bonne astuce pour décorer son sapin de Noël pour 5 euros

Alors que beaucoup de Français se serrent la ceinture à cause des nombreuses augmentations de produits de nécessité, sacrifiant pour certains leurs décorations de Noël, une maman a trouvé un moyen astucieux pour faire des économies. Le tout en ayant un superbe sapin de Noël pour les fêtes.

Gemma Bird est une maman influenceuse qui partage ses bons plans avec ses 319 000 abonnés sur Instagram. Et ses astuces tombent à point en cette année riche en inflation.

À l’approche des fêtes, certains sont même prêts à renoncer aux décorations typiques de Noël. Mais pour Gemma Bird, ce n’est pas possible et elle montre que chacun peut avoir un arbre de Noël décoré joliment avec trois fois rien.

Des ballons et des pommes de pin pour décorer son sapin de Noël

Cette reine des bons plans et des économies possède une technique toute simple, les offres en magasins. « Je n’ai jamais gagné plus de 25 000 £ par an. Je me focalise sur les offres. Je me fiche de combien d’argent vous avez, les gens aiment toujours les bonnes affaires. J’ai économisé chaque centime depuis l’âge de sept ans. Une fois, j’ai réussi à économiser près de 10 000 £ sur un salaire de 12 000 £ grâce à mes astuces incontournables ».

Et pour décorer un sapin comme il se doit, cette maman de deux enfants qui est connue sous le pseudonyme Money mum official, a son astuce.

Dans une vidéo visionnée 50 000 fois, la mère de famille dévoile son astuce : « Tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’un paquet de ballons [de baudruche, ndlr] , d’une bombe de peinture blanche et de quelques pommes de pin. Simple et facile », raconte Gemma qui a pris le soin de choisir des ballons de couleur doré et argenté pour donner l’illusion de boules à sapin. « Ils ressemblent maintenant à des boules géantes. J’ai pulvérisé de peinture blanche les pommes de pin et l’arbre, et regardez le résultat », se réjouit-t-elle.

Ainsi, pour moins de cinq euros, Gemma Bird est parvenue à décorer son sapin de Noël avec trois fois rien. Les internautes sont éblouis et ont témoigné leur admiration dans la section commentaires.