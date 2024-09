Vous avez la langue blanche ? Voici ce que cela signifie

Au moment de vous brosser les dents, vous remarquez que votre langue est toute blanche ? Voici les causes et les solutions à ce désagrément.

Quand on est malade, notre affection se manifeste par différents symptômes. On peut ressentir des douleurs ou remarquer des particularités physiques qui ne nous font pas mal mais qui peuvent inquiéter. Par exemple, il se peut qu’un jour vous remarquiez que vous avez la langue toute blanche.

Avoir la langue blanche est une affection commune qui n’est pas dangereuse et qui disparaît généralement rapidement. Il s’agit d’une particularité causée par l’accumulation de bactéries, de champignons et de cellules mortes entre les papilles gustatives. Si ce symptôme ne doit pas inquiéter, il peut provoquer quelques désagréments comme une mauvaise haleine, un goût désagréable dans la bouche et un grossissement des papilles.

Crédit photo : iStock

Les causes et solutions

Les causes d’une langue blanche sont nombreuses. Cela peut être lié à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une sécheresse buccale, une déshydratation, la consommation d’alcool, le tabagisme ou un régime pauvre en fibres. Si vous avez de la fièvre, la couleur de votre langue peut être le signe d’une autre maladie.

Pour que votre langue retrouve sa couleur habituelle, vous devez identifier la cause de votre affection et la traiter. Faites attention à votre hygiène bucco-dentaire et brossez-vous les dents au moins deux fois par jour, sans oublier de frotter votre langue avec le dos de votre brosse à dent pour éliminer les bactéries. Buvez beaucoup d’eau pour lutter contre la sécheresse buccale et la déshydratation et faites attention à votre consommation d’alcool et de tabac.

Crédit photo : iStock

Pour éliminer efficacement la couleur blanche sur votre langue, vous pouvez utiliser le gratte-langue prévu à cet effet au dos de votre brosse à dent ou avoir recours à des bains de bouche antibactériens afin d’éliminer les bactéries.

Dans certains cas, avoir la langue blanche est le signe d’une maladie sous-jacente. Si votre problème persiste, que la couleur blanche ne disparaît pas ou s’aggrave, n’hésitez pas à consulter votre dentiste.