Vous pourriez perdre votre permis de conduire à cause de cette mauvaise habitude très répandue en France

Certaines mauvaises habitudes en voiture peuvent coûter très cher. L’une d’entre elle, très répandue en France, peut même vous faire perdre votre permis.

Quand on apprend à conduire, on est sensibilisé sur les bons gestes à adopter au volant. Mais une fois le précieux sésame en poche, on a tendance à perdre nos bons réflexes, surtout quand il s'agit de savoir qui est prioritaire sur la route. Cette question pose souvent des problèmes entre les voitures et les vélos, mais aussi avec les piétons. Et pourtant, cette mauvaise habitude très répandue en France peut vous coûter très cher.

En 2018, la réglementation a changé et cet acte est désormais lourdement sanctionné, à tel point que vous pourriez perdre votre permis. Plus qu’une simple erreur, il s’agit d’une infraction grave au Code de la route. Voici laquelle.

Crédit photo : iStock

Un retrait de 6 points

Ce comportement s’observe notamment dans les grandes villes, où de nombreux automobilistes ne s’arrêtent pas pour laisser passer les piétons qui traversent la route, et ce même quand ils se trouvent sur un passage protégé. Cependant, l'article R415-11 du Code de la route est très clair :

“Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.”

Crédit photo : iStock

Cette règle concerne également les piétons qui traversent la chaussée à plus de 50 mètres du premier passage piéton. Dans ce cas, l’automobiliste est obligé de s’arrêter pour le laisser traverser. Pour rappel, un piéton peut s’engager uniquement s’il voit bien la route et les voitures qui arrivent, s’il est bien visible et si la voiture a suffisamment de temps pour freiner.

Si vous ne laissez pas passer le piéton dans ce cas, vous pourriez être verbalisé et risquer le retrait de 6 points sur votre permis de conduire ainsi que 135 euros d’amende. En France, 1 million d’automobilistes n’ont plus que 6 points sur leur permis. Si vous faites partie de ces conducteurs, en commettant cette infraction, vous pourriez donc perdre votre permis.

Cette règle a été renforcée afin d’améliorer la sécurité des piétons sur la route. Avec le même objectif, les mairies françaises devront supprimer toutes les places de stationnement situées à moins de 5 mètres en amont des passages piétons d’ici 2027. L’objectif : assurer la visibilité des personnes qui souhaitent traverser et limiter le risque d’accident.