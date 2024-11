Pour faire des économies, installez ces plantes afin d'isoler naturellement votre maison et rester au chaud cet hiver

Certaines plantes denses ont la capacité de créer une barrière naturelle protectrice pour votre maison et ainsi chasser le froid. Voici les plantes à installer avant l’hiver.

Avec l’arrivée du froid, tous les moyens sont bons pour faire des économies d’énergie. Si vous ne voulez pas rallumer tout de suite le chauffage dans votre logement, il existe des astuces qui permettent de rester au chaud chez soi tout en faisant des économies, comme cet objet qui va réchauffer votre lit pendant l'hiver. Pour isoler votre logement, pensez également à installer des plantes autour de votre maison.

En effet, certaines plantes ont des capacités isolantes. Avec leur feuillage dense et leur couvrance, elles bloquent les vents froids et permettent d’éviter les déperditions de chaleur. Ainsi, elles créent un microclimat protecteur autour de votre maison.

Quelles plantes choisir ?

Pour isoler naturellement votre maison, choisissez des plantes denses, qui forment une barrière protectrice. Vous pouvez par exemple installer des haies de thuyas ou de cyprès autour de votre maison. Comme l'explique Le Journal des Seniors, grâce à leur feuillage persistant, ces haies formeront une barrière efficace contre le vent.

Crédit photo : iStock

Vous pouvez également planter des arbres à feuillage persistant comme l’épicéa ou le chêne vert. L’épicéa agit comme un véritable coupe-vent, tout comme le chêne qui a un feuillage persistant et une grande longévité.

Le bambou peut également être une bonne option pour protéger sa maison du froid. En plus d’avoir l’avantage de pousser rapidement, ce végétal agit comme une barrière protectrice autour de la maison. Enfin, pensez à installer du lierre grimpant sur vos murs. Cette plante va former une couche protectrice isolante sur votre maison, ce qui limitera les variations de température.

Crédit photo : iStock

Faire un paillage

En plus de planter des végétaux, pensez également à faire un paillage autour de votre maison pour l’isoler du froid, tout comme on protège ses plantations du gel au jardin. Pour cela, réalisez un paillis épais à partir de paille, de copeaux de bois ou de feuilles mortes et répartissez-le autour de votre maison, au pied des murs exposés au froid et au vent.

Crédit photo : iStock

Cette technique va permettre de maintenir la chaleur dans le sol et de protéger les fondations. Isolant, le paillage est également écologique car en se décomposant avec le temps, il va nourrir la terre et améliorer la qualité du sol de votre extérieur.

L'astuce parfaite pour rester au chaud cet hiver !