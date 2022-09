Alpes : 10 stations de ski où il faut absolument aller

Dans les Alpes, on compte près de 200 stations de ski. Difficile de s’y retrouver. Pour vous aider à choisir où partir cet hiver, voici une liste de 10 stations de ski qu’il faut absolument découvrir.

En terme de stations de ski, c’est dans les Alpes françaises qu’on trouve ce qui se fait de mieux. Que ce soit dans les Alpes du Nord ou les Alpes du Sud. Outre le sommet de l’Europe - le Mont-Blanc qui culmine à 4 810 mètres d’altitude - de nombreux sommets enneigés composent le massif des Alpes. Sommets qui, pour la plupart, accueille des pistes de ski. On compte près de 200 stations de ski dans les Alpes, dont les plus grandes stations internationales. Pour les amateurs de sport d’hiver (et divers : il n’y a pas que le ski alpin, on peut faire du ski de fond, des raquettes, de la luge et bien d’autres activités), voici une liste de 10 stations qu’il faut absolument découvrir dans les Alpes (du Nord et du Sud) pour un séjour sportif ou des vacances en famille.

Top 10 des stations de ski des Alpes où partir cet hiver

1) Stations des Alpes du Nord : Val Thorens

Plus haute station d’Europe, Val Thorens est la destination de prédilection des amateurs de grands domaines skiables. En plus de ses 150 kilomètres de pistes, elle est reliée au domaine Des 3 vallées, qui comptent 600 kilomètres de pistes. Elle propose des pistes plutôt larges et tout niveau, agrémentées de remontées mécaniques high-tech. La saison de ski dure de novembre à mai avec un bon enneigement. Il faut dire que la station de Savoie est orientée vers le nord, donc pas complètement ensoleillée, ce qui évite à la neige de fondre au soleil. Station XXL, Val Thorens n’a pas le charme des petits villages de montagne des Alpes, mais plutôt des allures de grande ville sous la neige. En hiver, les toits des 14 hôtels (dont 9 de luxe) et des nombreux chalets et immeubles se couvrent de blanc.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 2300 m

Altitude au sommet : 3230 m

Nombre de kilomètres de pistes : 150 kilomètres

Nombre de pistes : 88 au total (11 vertes, 39 bleues, 30 rouges et 8 noires)

Nombre de remontées mécaniques : 31

Prix des forfaits de ski à la journée : 61 euros

Forfaits pour une semaine de séjour : 343 euros

(Réserver sur le site de la station)

Autres activités : snowpark, familypark, pistes de luge, boardercross, sentiers piéton, patinoire…

La plus haute station d’Europe dans les Alpes du Nord / Crédit : Unsplash

2) Stations des Alpes du Nord : Tignes - Val d’Isère

La station de Tignes - Val d’Isère propose l’un des plus grands domaines skiables des Alpes du Nord : 300 kilomètres de piste pour des vacances familiales. Avec ses nombreux équipements, le domaine accueille les skieurs tout niveau : il y a des espaces ludiques pour les enfants, des terrains extrêmes pour les sportifs, et même des pistes de ski de fond pour ceux qui n’aiment pas le ski alpin. Bref, il y en a pour tout les goûts. Idéal pour des vacances en famille ou entre amis. C’est en effet la station des Alpes qui propose la plus longue période de ski, d’octobre à mai, avec, en plus du ski d’été en juillet et en août.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 1800 m

Altitude au sommet : 3450 m

Nombre de kilomètres de pistes : 300 kilomètres

Nombre de pistes : 163 au total (21 vertes, 67 bleues, 41 rouges et 29 noires, ainsi que 5 pistes de ski de randonnée)

Nombre de remontées mécaniques : 76

Prix des forfaits de ski à la journée : 60 euros

Forfaits pour une semaine de séjour : 360 euros

(Réserver sur le site de Tignes)

En plus : snowparks, boardercross, glisspark, espace luge, stade de slalom, stade de bosse, boucle de ski de fond…

Dans les Alpes : Tignes / Crédit : Unsplash

3) Stations des Alpes du Nord : Les Arcs

La station de ski des Arcs, en Savoie, dans le parc national de la Vanoise, a été créé dans les années 1960 par Charlotte Perriand, architecte qui a notamment collaboré avec Le Corbusier. Résultat : un urbanisme déroutant au pied des pistes, avec vues sur le Mont Blanc, accessible directement en train depuis Paris. La station des Arcs regroupent 6 sites autour de l’Aiguille Rouge et l’Aiguille Grive (Arc 1600, Arc 1800, Arc 2000, Arc 1950, Bourg-Saint-Maurice et Villaroger). Plus de 400 kilomètres de pistes reliées à Peisey et La Grande Plage (liaison en téléphérique). Il s’agit du deuxième plus grand domaine skiable en France. Il n’est cependant pas idéal pour les débutants (peu de pistes vertes), mais parfait pour les skieurs confirmé, avec un bon enneigement grâce à l’altitude élevée : deux tiers des pistes sont au dessus de 2000 mètres.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 2000 m

Altitude au sommet : 3220 m

Nombre de kilomètres de pistes : 425 kilomètres

Nombre de pistes : 258 au total (18 vertes, 129 bleues, 77 rouges et 34 noires, ainsi que 5 pistes de ski de randonnée)

Nombre de remontées mécaniques : 130

Prix des forfaits de ski à la journée : 57 euros

Forfaits pour une semaine de séjour : 285 euros

(Réserver sur le site des Arcs)

En plus : pistes de luge, boucles de ski de fond (43 kilomètres), forêt et espaces naturels pour faire des raquettes, spas…

Au coeur des Alpes : Les Arcs / Crédit : Unsplash

4) Stations des Alpes du Nord : Les Saisies

Les Saisies, plateau entre le Beaufortain et le Val d’Arly, est une station de ski de taille moyenne dans les Alpes avec vue sur le Mont-Blanc. C’est une station familiale, idéales pour les amateurs de ski alpin mais aussi pour les adeptes de ski de fond avec un grand domaine nordique sur le Mont Bisanne (qui a servi lors des Jeux olympiques d’Albertville 1992). L’avantage de la station des Saisies est qu’elle est largement ensoleillée, ce qui peut être un désavantage également pour l’enneigement. Les Saisies sont reliées aux stations du Val d’Aryle. Petit plus pour les amateurs de tartiflette et autres plats au fromage : il y a une production de fromage Beaufort aux Saisies (le village de Beaufort se trouve à une vingtaine de minutes de route).

INFOS PRATIQUES

Altitude : 1650 m

Altitude au sommet : 1720 m

Nombre de kilomètres de pistes : 192 kilomètres

Nombre de pistes : 61 au total (10 vertes, 29 bleues, 16 rouges et 6 pistes noires)

Nombre de remontées mécaniques : 31

Prix des forfaits de ski à la journée : 45 euros

Forfaits pour une semaine de séjour : 267 euros

(Réserver sur le site des Saisies)

En plus : 120 kilomètres de pistes de ski de fond, 20 kilomètres de sentiers piétons, 45 kilomètres d’itinéraires raquette, luge sur rail…

5) Stations des Alpes du Nord : Courchevel

Courchevel, dans le département de la Savoie, est une station de luxe. Et cela se voit au village : hôtels cinq étoiles, restaurants étoilés au guide Michelin et boutiques de luxe ont été implantés au milieu des chalets. Xavier Niel a investi dans l’hôtel L’Apogée, Bernard Arnaud dans Le Cheval Blanc. Côté ski alpin, la station de Courchevel qui s’étale autour de la Saulire, sommet de la Vanoise, offre 150 kilomètres de pistes larges, reliées à Méribel et aux 3 Vallées (et ses 600 kilomètres de pistes).

INFOS PRATIQUES

Altitude : 1850 m

Altitude au sommet : 2738 m

Nombre de kilomètres de pistes : 150 kilomètres

Nombre de pistes : 96 au total (19 vertes, 35 bleues, 34 rouges et 8 noires)

Nombre de remontées mécaniques : 58

Prix des forfaits de ski à la journée : 61,50 euros

Forfaits pour une semaine : 360 euros

(Réserver sur le site de Courchevel)

Autres activités : 90 kilomètres de pistes de ski de fond, espace luge, centre aquatique, spas, galeries d’arts…

Courchevel, un des plus beaux domaines skiables des Alpes / Crédit : Unsplash

6) Stations des Alpes : L’Alpe d’Huez

Entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, on trouve la station de l’Alpe d’Huez. Station familiale qui compte 250 kilomètres de pistes ensoleillées. C’est en effet l’une des stations les mieux exposées au soleil des Alpes françaises (qui ne manque cependant pas de neige malgré le soleil). Les amateurs de ski et de sensation y trouveront la plus longue piste de ski de France, la Sarenne, qui dévale 2000 mètres de dénivelé sur 16 kilomètres de distance, rien que ça. La station de l’Alpe d’Huez propose également un accès au Pic Blanc, à 3330 mètres d’altitude, qui, par temps dégagé, propose une vue magnifique sur les Écrins, la Vanoise, le Vercors, le Mont-Blanc et même des sommets d’Italie.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 1860 m

Altitude au sommet : 3330 m

Nombre de kilomètres de pistes : 250 kilomètres

Nombre de pistes : 111 au total (34 vertes, 31 bleues, 28 rouges et 18 noires)

Nombre de remontées mécaniques : 70

Prix des forfaits de ski à la journée : 58 euros

Forfaits pour une semaine de séjour : 339 euros

(Réserver sur le site de l’Alpe d’Huez)

En plus : 50 kilomètres de pistes de ski de fond, sentiers de raquettes, sentiers piéton, luge sur rail, traineau à chien et ski joëring (tracté par un cheval)…

L’Alpe d’Huez au dessus des nuages / Crédit : Unsplash

7) Stations des Alpes du Nord : Chamonix

Chamonix se trouve au pied du massif du Mont-Blanc dans une vallée encaissée, ce qui fait que la station est peu ensoleillée mais profite d’un bon enneigement. La station de ski ouvre généralement du mois de novembre au mois de mai, proposant 120 kilomètres de pistes. La station est reliée à une dizaine de domaines skiables (Argentière, Grands Montets, Brévent, Flégère, etc). Il est également possible de descendre la mer de glace à skis depuis l’aiguille du midi. Il s’agit de ski hors-piste, il est donc nécessaire d’être accompagné d’un guide de la vallée. Chamonix est le berceau de l’alpinisme. Avis à ceux qui préfèrent les piolets aux bâtons de ski.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 1035 m

Altitude au sommet : 3848 m

Nombre de kilomètres de pistes : 120 kilomètres

Nombre de pistes : 111 au total (15 vertes, 38 bleues, 40 rouges et 18 noires)

Nombre de remontées mécaniques : 56

Prix des forfaits de ski à la journée : 62 euros

Forfaits pour une semaine de séjour : 310 euros

(Réserver sur le site de Chamonix)

En plus : descente de la mer de glace à skis depuis l’aiguille du midi, 50 kilomètres de pistes de ski de fond, itinéraires de ski de randonnée, alpinisme, centre balnéothérapie…

8) Stations des Alpes du Nord : La Plagne

Située en Savoie, au coeur de la vallée de la Tarentaise, La Pagne est une station de ski familiale, au vaste domaine skiable proposant 225 kilomètres de pistes (dont de nombreuses bleues, pour les débutants et les enfants). La Plagne est reliée aux stations des Arcs (par téléphérique) et de Peisey Vallandry. En générale, la saison de ski débute en décembre, avec les premières neiges et termine en avril. À La Plage, l’ensoleillement est optimal, pour des conditions de ski idéales, notamment pour des vacances en famille.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 1250 m

Altitude au sommet : 3250 m

Nombre de kilomètres de pistes : 225 kilomètres

Nombre de pistes : 135 au total (9 pistes vertes, 72 pistes bleues, 34 pistes rouges et 19 pistes noires)

Nombre de remontées mécaniques : 75

Prix des forfaits de ski à la journée : 59 euros

Forfaits pour une semaine : 298 euros

(Réserver sur le site de La Plagne)

Autres activités : pistes de ski de fond, sentiers de raquettes et sentiers piétons, patinoire, piste de luge, parapente, piscine, tyrolienne…

La Plagne, dans les Alpes du Nord / Crédit : Unsplash

9) Stations des Alpes du Nord : Saint-Martin de Belleville

Au coeur de la vallée de la Tarentaise, Saint-Martin de Belleville est un petit village authentique avec des jolis chalets. L’avantage : ils sont au pied des pistes du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées. Au total, 600 kilomètres de pistes, entre Méribel, Courchevel, La Tania, Val Thorens, Les Ménuires, et Saint-Martin de Belleville donc. Attention cependant, si la neige est toujours abondante en altitude, au niveau de Saint-Martin, en fin de saison, l’enneigement peut être réduit.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 1450 m

Altitude au sommet : 3230 m

Nombre de kilomètres de pistes : 600 kilomètres

Nombre de pistes : 339 au total (48 vertes, 146 bleues, 109 rouges et 36 noires)

Nombre de remontées mécaniques : 160

Prix des forfaits de ski à la journée : 66 euros

Forfaits pour une semaine : 330 euros

(Réserver sur le site de Saint-Martin de Belleville)

Autres activités : 13 kilomètres de pistes de ski de fond, espace luge, snowpark…

10) Stations des Alpes du Sud : Serre Chevalier

Profiter du soleil des Alpes du Sud dans une station de ski au domaine skiable des Alpes du Nord, c’est possible à Serre Chevalier. Près de Briançon, plus haute ville de France, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la station de Serre Chevalier, sur le versant nord de la vallée de la Guisane, propose 250 kilomètres de piste, ce qui en fait le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud. Domaine peu adapté aux débutants cependant, avec peu de pistes vertes, et de nombreuses pistes rouges pour se balader entre les vallées. Avec 80% des pistes au dessus de 2000 mètres d’altitude, Serre Chevalier bénéficie d’un bon enneigement malgré l’excellent ensoleillement.

INFOS PRATIQUES

Altitude : 2400 m

Altitude au sommet : 2780 m

Nombre de kilomètres de pistes : 250 kilomètres

Nombre de pistes : 81 au total (13 vertes, 26 bleues, 29 rouges et 13 noires)

Nombre de remontées mécaniques : 59

Prix des forfaits de ski à la journée : 52 euros

Forfaits pour une semaine : 264 euros

(Réserver sur le site de Serre Chevalier)

En plus : 146 kilomètres de pistes de ski de fond, sentiers de raquettes, espace luge, descente en mountain kart, tyrolienne, centre balnéothérapie (à Monêtier)…

Dans les Alpes du Sud : Serre Chevalier / Crédit : Unsplash