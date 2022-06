3 aventures sur le GR®34 en Bretagne : zoom sur les Côtes d'Armor

Reconnu comme l’un des plus beaux sentiers côtiers en France, le GR®34 borde l’ensemble des côtes bretonnes de la Baie du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire sur plus de 2000 kilomètres. Tout un programme ! De criques en falaises, de stations balnéaires en sites naturels, de baies en estuaires, entre Finistère et Ille-et-Vilaine, la partie Costarmoricaine du sentier des douaniers vous promet de belles surprises !

Envie de vous lancer dans l’aventure ? Pour commencer en douceur, voici une sélection de 3 courts-séjours.

Fouler les plus hautes falaises de Bretagne

Saint-Brieuc, ici Saint-Brieuc, voici le top départ de votre aventure sur le GR®34 : direction Paimpol ! Au programme : 4 jours de marche à un rythme de 17 km par jour sur la partie Ouest de la Baie de Saint-Brieuc. Entre plages de sable fin, stations balnéaires de Binic-Étables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux, ports et pointes rocheuses en passant par les plus hautes falaises de Bretagne et une Abbaye maritime grandiose, ce séjour est un véritable condensé de tout ce que la Bretagne peut vous offrir.

Crédit : cotesdarmor.com

Les points de vue waouh : les pointes du Roselier à Plérin, de la Rognouse à Binic-Étables-sur-Mer, de Minard à Plouézec et de Guilben à Paimpol.

Coups de cœur patrimoine : le centre historique de Saint-Brieuc avec ses maisons à pans de bois ainsi que ses façades Art-Déco et Street-Art, le Moulin de Craca à Plouézec et Paimpol avec son port historique aux quartiers riches en maisons d'armateurs.

Faire le plein de lumières sur l’emblématique Côte de Granit Rose

Quoi de plus agréable que de (re)découvrir la Côte de Granit Rose à pied ? En 4 jours de marche, à un rythme cool de 15 km par jour, vous aurez le temps de l’apprécier sous toutes ses coutures ! Après une découverte de la ville historique de Lannion, vous rejoignez Trébeurden, station balnéaire particulièrement bien exposée, encadrée par ses pointes : Bihit à l’Ouest et le Castel à l’Est. L’arrivée sur Perros-Guirec est magique entre le village de Ploumanac’h, le phare de Mean Ruz et la réserve ornithologique des 7 îles au large. À la nuit tombée, profitez du spectacle : le coucher de soleil et ses magnifiques couleurs rougeâtres se reflètent sur la mer et le granit rose

Crédit : cotesdarmor.com

Les points de vue waouh : la pointe de Servel à l’embouchure du Léguer, la presqu’île Renote à Trégastel, la pointe du Château à Perros-Guirec

Coups de cœur patrimoine : l’église de Brélévénez sur les hauteurs de Lannion, l’aquarium Marin de Trégastel

Explorer les paysages majestueux et préservés de la Côte d'Émeraude

Du rose au vert émeraude il n’y a que quelques pas sur le sentier des douaniers ! Cap à l’Est cette fois-ci pour un séjour de 4 jours entre les stations balnéaires de Saint-Cast-le-Guildo et Pléneuf-Val-André en passant par celle de Sables-d’Or-les-Pins. Sur ce parcours de 70 km, les plages et points de vue à couper le souffle s'enchaînent sur le Grand Site de France Cap d’Erquy – Cap Fréhel. 2 caps pour le prix d’un, que de demander de plus ! Distants l’un de l’autre d’une vingtaine de kilomètres, c’est un véritable site d’exception avec ses landes littorales à bruyères et ajoncs, ses falaises, ses tourbières et sa faune riche et singulière.

Crédit : cotesdarmor.com

Les points de vue waouh : la Baie de la Fresnaye, la Pointe du Cap Fréhel, la plage Saint-Michel à Erquy avec l’îlot du même nom et l’oratoire Notre Dame de la Garde à Pléneuf-Val-André.

Coups de cœur patrimoine : le Fort-la-Latte à Plévenon et les Lacs bleus à Erquy, vestiges d’anciennes carrières de grès rose