4 destinations idéales pour partir en croisière

Si vous souhaitez découvrir de nouveaux horizons, partir en croisière est un excellent moyen d’y parvenir. Vous profiterez de belles vues sur l’océan tout en explorant diverses régions du monde à bord d’un navire. Cependant, il existe une panoplie de lieux à visiter lors d’un voyage en croisière. Pour mieux vous orienter, découvrez à travers ce billet une sélection de 4destinations idéales à découvrir en croisière.

Croisière en méditerranée

Crédit photo : Central Cruise

La méditerranée est une destination idyllique et incontournable pour une croisière réussie. Elle dispose de magnifiques plages où vous pourrez vous détendre et vous relaxer durant votre séjour dans un climat doux et agréable. Partir en croisière en Méditerranée, c’est aussi l’occasion de visiter l’étonnante ruine de l’Acropole et le monument antique du Colisée.

Vous pourrez également naviguer le long de l’Espagne, de la Grèce, de la Tunisie et des côtes de l’Italie. Les croisières en Méditerranée sont généralement abordables financièrement et s’étalent sur une période de 12 à 15 jours pour vous permettre de profiter des différents pays de l’itinéraire. Pour garder de beaux souvenirs de votre croisière, vous pouvez faire le choix d’une cabine standard ou vue sur mer pour apprécier les paysages resplendissants dont regorge la Méditerranée.

Croisière dans les Caraïbes

Crédit photo : Central Cruise

Une autre destination par excellence à découvrir en croisière est la mer des Caraïbes. Très prisée par les voyageurs, la mer des Caraïbes vous fera profiter de ses belles eaux turquoises. Lors de votre croisière, vous pourrez également visiter les nombreuses îles tropicales et les forêts des Caraïbes et admirer le panorama du Mexique, des Bahamas, de la Jamaïque et des Antilles.

Croisière en Amérique du Sud

Tout comme la Méditerranée et les Caraïbes, l’Amérique du Sud est un continent qui se prête parfaitement aux croisières. Elle est bordée par l’océan pacifique et l’océan Atlantique et la majorité des pays qui la constituent disposent d’une frontière maritime. C’est donc une destination idéale pour admirer les plus beaux glaciers de la planète, notamment el Calafate et le Perito Moreno. Vous découvrirez également sur ce territoire, une culture cosmopolite, les chutes d’Iguazú, les magnifiques forêts amazoniennes de l’Amérique du Sud et la Patagonie. Enfin, vous ne sauriez terminer votre croisière en Amérique du Sud sans visiter le désert San Pedro d’Atacama en Chili et les bâtiments indigènes et coloniaux bien préservés de la Colombie.

Croisière en Europe

Si vous souhaitez partir en croisière pendant l’été, l’Europe est la destination idéale pour vous. En effet, entre le mois de mai et de septembre, le climat doux qui règne en Europe vous fera profiter pleinement de votre séjour. Ainsi, vous pouvez opter pour une croisière fluviale sur le Rhin ou le Danube si vous souhaitez découvrir les villes d’Europe d’une autre manière. Vous pouvez également accoster l’Archipel des Canaries et visiter ses sept magnifiques îles. Entre ses immenses plages de sable noir, sa jungle tropicale, ses paysages volcaniques et son Parc National, vous aurez de quoi vous divertir durant votre croisière. De plus, vous pourrez observer les baleines dans les incroyables fjords norvégiens du Cap Nord et visiter les musées historiques et pittoresques de l’Europe.