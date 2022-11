5 destinations à l'étranger qui coûtent moins de 15 dollars par jour

Envie de voyager ? Découvrez dans cet article cinq destinations à l’étranger, dont le budget à prévoir ne dépasse pas les 15 dollars par jour. Suivez le guide.

« L'instant le plus heureux d'une vie humaine est le départ vers une terre inconnue». Cette citation de l’acteur britannique Richard Burton résume à merveille ce que l’on ressent lorsque nous voyageons.

Mais parcourir le monde engendre de nombreux frais qui peuvent s’avérer coûteux. Cela tombe bien, le site spécialisé Travel Noire a dressé une liste de cinq destinations, dont le budget à prévoir ne dépasse pas les 15 dollars par jour. Attention, ces recommandations n’incluent pas les prix des billets.

Bali (Indonésie)

C’est bien connu : l’île indonésienne célèbre pour ses paysages à couper le souffle est une destination «bon marché». La raison ? Elle abrite et propose des hébergements les moins cher, mais aussi les plus exotiques au monde.

Sur place, il est possible de se restaurer sans se ruiner. Et pour cause : un repas coûte en moyenne deux dollars dans certains restaurants. Vous pouvez également dormir dans une auberge pour seulement quatre dollars.

Selon le site, le budget moyen par jour et par personne à Bali s’élève à 9,05 dollars (environ 8,65 euros).

Chiang Mai (Thaïlande)

Vous l’ignorez peut-être, mais Chiang Mai se trouve au coeur des montagnes au nord du pays du sourire. Cette ville est réputée pour ses vestiges témoignant de sa richesse culturelle et religieuse, ainsi que ses nombreux temples bouddhistes.

L’ancienne capitale du royaume indépendant de Lanna est également connue pour son coût de la vie peu élevé. En moyenne, les auberges coûtent 3,15 dollars, tandis qu’un repas pris sur le pouce revient à environ 1,58 dollars.

Selon le site, le budget moyen par jour et par personne à Chiang Mai s’élève à 10,11 dollars (environ 9,68 euros).

Agra (Inde)

Cette destination phare de l’Inde, située dans l’État d’Uttar Pradesh et qui abrite le Tāj Mahal, est à visiter de toute urgence. Outre la beauté de ses paysages, la ville est le lieu idéal pour tous les budgets.

En effet, les auberges de jeunesse coûtent environ 3,02 dollars par nuit. Les touristes peuvent également prendre deux repas par jour pour moins de dollars par jour.

Selon le site, le budget moyen par jour et par personne à Agra s’élève à 10,18 dollars (environ 9,75euros).

Kuala Lumpur (Malaisie)

La capitale de la Malaisie attire un grand nombre de touristes chaque année. Il faut dire que son panorama moderne, ses sanctuaires, ses parcs ou encore sa cuisine variée font rêver.

Cette ville d’Asie du Sud-Est propose aussi des prix très attrayants. Par exemple, un ticket de métro ou de bus à Kuala Lumpur vous coûtera environ 0.64 centimes. Il existe un bus gratuit qui parcourt les quatre coins de la ville. Comme le rappelle le média, il faut compter environ trois dollars pour un déjeuner au restaurant.

Selon le site, le budget moyen par jour et par personne à Kuala Lumpur s’élève à 13,78 dollars (environ 13,21 euros).

Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam)

Hô-Chi-Minh-Ville (également connue sous le nom de Saigon) a beaucoup de choses à offrir aux voyageurs : flâner sur les marchés colorés, déguster la gastronomie locale ou encore visiter la pagode Giac Lam.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette destination ne risque pas de vous ruiner. Le coût de certaines auberges de jeunesse commence à partir de quatre dollars par nuit. Concernant les repas, prévoyez en moyenne 2,50 dollars pour de la street food

Selon le site, le budget moyen par jour et par personne à Kuala Lumpur s’élève à 9,38 dollars (environ 9 euros).