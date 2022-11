Grenade élue meilleure ville d'Europe pour voyager avec un petit budget

Vous cherchez une destination abordable à découvrir en Europe ? Selon le site de voyage Omio, Grenade, en Espagne, est la ville la moins chère du Vieux Continent.

Crédit : Perszing1982 / iStock

Pour établir ce classement annuel des meilleures destinations européennes pour les voyageurs à petit budget, la société a d'abord choisi les 100 villes les plus populaires en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique et en Autriche. Ensuite, elle a classé ces destinations en fonction de plusieurs facteurs : le nombre d'attractions gratuites, le caractère abordable des transports locaux et les tarifs de la nourriture et des boissons. Omio a également pris en compte les prix des visites touristiques, ainsi que le nombre de fontaines publiques auxquelles les voyageurs peuvent accéder gratuitement.

Grenade est arrivée en tête. Située dans le sud de l'Espagne, dans la région connue sous le nom d'Andalousie, Grenade propose 112 activités gratuites, dont 20 musées gratuits, de quoi bien occuper les journées des visiteurs qui auront choisi d’y passer, que ce soit pour un week-end pour une semaine complète. Avec un prix moyen de 6€, les visites guidées de la ville sont parmi les moins chères d’Europe. Grenade compte également 86 boîtes de nuit et bars où les voyageurs peuvent se procurer des bières pour un peu plus de 2€. En outre, la ville compte 143 fontaines à eau et 1 011 zones Wi-fi gratuites.

Que faire à Grenade ?

Idem pour le ticket de bus qui est affiché au prix de 1,40€, soit l'un des moins chers en Europe. L'achat d'une carte de transport fait encore baisser le prix à 0,83 €. La ville est également connue pour ses nombreux bars à tapas qui offrent de la nourriture gratuite à l'achat d'une boisson. Une chose est sûre, si vous optez pour Grenade, vous ne vous y ennuierez pas. On peut notamment y voir la Grenade, le Mirador de San Nicolas, le quartier de l'Albaicin et la principale attraction de la ville, le palais de l'Alhambra.