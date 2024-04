5 destinations de rêve où partir en vacances pour éviter le tourisme de masse en 2024

Vous partez en vacances cet été ou en week-end prolongé ? Si la réponse est oui, voici une liste des pays où partir pour éviter le tourisme de masse.

Ce n’est un secret pour personne, certaines destinations du monde entier sont très prisées par les voyageurs. Résultat : elles souffrent du sur-tourisme. Un véritable fléau pour les habitants et la vie locale.

Par chance, il existe encore des destinations préservées du tourisme de masse. C’est en tout cas ce qu’affirme CNN Travel, qui a sélectionné des destinations pour éviter la foule en 2024. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous notre top 5 :

Tartu (Estonie)

Considérée comme la capitale culturelle et intellectuelle d’Estonie, la ville de Tartu va plaire aux amateurs d’histoire. Cette pépite abrite le plus grand musée scientifique d’histoire des pays baltes, les ruines d’une impressionnante cathédrale gothique ou encore une université historique. Tartu est également connue pour ses nombreuses statues qui s’éparpillent dans la ville.

Crédit Photo : iStock

La Galice (Espagne)

Communauté autonome située au nord-ouest de l’Espagne, la Galice est la destination idéale pour toute la famille. Paysages à couper le souffle, randonnées côtières, archipel paradisiaque, sites historiques… Il y en a pour tous les goûts.

Crédit Photo : iStock

Le Panama (Amérique centrale)

Si vous aimez les paysages de carte postale, on vous recommande de poser vos valises au Panama. La raison ? Les côtes du pays sont bordées de plus de 1 000 kilomètres de plages aux eaux turquoise et au sable blanc. De plus, cette destination est idéale pour les voyageurs en quête de nature sauvage.

Crédit Photo : iStock

Ouzbékistan (Asie centrale)

Cette merveille d’Asie centrale située entre le Kazakhstan et le Kirghizistan est un véritable enchantement pour les yeux. En effet, l’Ouzbékistan est connu pour son patrimoine exceptionnel et ses grands espaces peuplés d’oasis, de cités mythiques et autres monuments emblématiques.

Crédit Photo : iStock

Houtman Abrolhos (Océanie)

L'archipel Houtman Abrolhos (ou les îles Abrolhos) est un ensemble d’une centaine d’îles et récifs coralliens situés dans l’océan indien. Ce coin de paradis devrait plaire aux amateurs de snorkeling et aux amoureux de la nature. En effet, les eaux cristallines abritent des nombreuses épaves et différentes espèces d’animaux marins. Mais ce n’est pas tout ! Les îles Abrolhos sont également un sanctuaire pour de nombreuses espèces protégées.

Crédit Photo : Wikimédia