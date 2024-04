Elle se réveille un jour en parlant avec l'accent d'un pays où elle n'a jamais mis les pieds

Une jeune femme, souffrant d'un trouble pour le moins étonnant, a récemment expliqué que sa manière de parler avait changé du jour au lendemain. Récit.

Le cerveau est une terra incognita, une zone si complexe qu'elle peut facilement partir à la dérive lorsqu'elle est altérée.

Zoe Coles, 36 ans, peut en témoigner.

Suite à un dysfonctionnement neurologique, cette mère de famille britannique s'est mise à parler avec un accent d'un pays où elle n'a jamais mis les pieds, du jour au lendemain.

Un bouleversement spectaculaire dans sa vie !

Crédit photo : DR

Du jour au lendemain, elle se met à parler avec un accent inconnu

C'est en juin 2023 que cette maman de deux enfants a pu constater que sa manière de parler avait changé, sans qu'elle puisse comprendre pourquoi. Un an auparavant, un trouble neurologique fonctionnel (FND) lui avait été diagnostiqué. Cette maladie, qui perturbe les signaux que reçoit et envoie le cerveau, peut engendrer des troubles de l'élocution, des problèmes de mémoire, des douleurs dans les jambes, des tics ou encore ce que l'on appelle... le syndrome de l'accent étranger.

Et c'est précisément ce dont souffre Zoe qui, un beau matin, s'est réveillée en parlant avec un... accent gallois. Plutôt curieux quand on sait que la mère de famille est originaire de Stamford, une ville anglaise du comté de Lincolshire, située à 150 kilomètres au nord de Londres.

Cet accent est d'autant plus troublant que Zoé n'a jamais voyagé au Pas-de-Galles. Au-delà de ce symptôme étonnant, c’est toute la vie de Zoé qui s'est retrouvée bouleversée par ce trouble neurologique, lequel rend son quotidien délicat.

« J'étais une mère qui travaillait à plein temps, je pouvais me lever et nettoyer la maison en deux heures, prendre une douche, me préparer, aller faire les courses, aller au travail et rentrer à la maison. Maintenant, je dois être aidée dans la douche au cas où mes jambes me lâcheraient, je ne peux pas faire le ménage en deux heures, c'est plutôt en deux jours », confie ainsi Zoe Coles dans des propos rapportés par le New York Times.

Et lorsque ça ne va pas, cet accent gallois refait surface comme si Zoe avait toujours parlé de la sorte.

« Je n'ai aucune idée de la raison de ce phénomène, car il est si rare qu'on ne sait pas grand-chose à son sujet », déplore la mère de famille, qui raconte que certaines personnes lui demandent parfois si elle vient de Cardiff, capitale du Pays-de-Galles.

« On naît avec une voix, on grandit et on développe une façon de parler. Cela m'a été enlevé », regrette la jeune femme qui gère sa maladie tant bien que mal, mais doit faire face à des problèmes d'anxiété.

Crédit photo : DR

Aujourd'hui, elle témoigne car elle souhaite sensibiliser l'opinion sur sa maladie.

« Je parle parce que je veux que les gens voient que ces choses arrivent vraiment. C'est une réalité pour moi », déclare-t-elle.

Et de conclure : « cela me pose toujours des problèmes, j'ai toujours des douleurs à la tête et des picotements dans le visage. Il n'y a pas que l'accent, c'est très difficile pour moi ».

Un témoignage rare et édifiant.