À peine sortie du lycée, cette jeune femme gagne 4600 euros par mois et son métier fait rêver les internautes

Devenue hôtesse de yacht à seulement 22 ans, Emery Wallerich raconte son quotidien fait de voyages et de rencontres à travers le monde. Une situation enviable qui lui rapporte près de 5000 dollars (4600 euros) par mois.

Crédit : Emery Wallerich

« Ne parlez pas de ça à mes enfants. Ils voudront le faire immédiatement ». Cette phrase lancée par la maman de Emery Wallerich à une hôtesse en chef sur un super yacht, qui louait une propriété à la famille Wallerich était prémonitoire. Après avoir obtenu son diplôme en communication numérique à 22 ans, Emery est partie pour la Floride.

La jeune femme n’avait qu’une envie, devenir à son tour hôtesse de yacht, au grand dam de sa maman.

Aujourd’hui, Emery, 24 ans, travaille comme deuxième hôtesse à bord d’un voilier privé de 42 mètres pour une famille dans le Sud de la Floride.

Son rôle au sein du personnel ? Prendre soin de l’intérieur du yacht et de la famille : « Je fais les lits, je sers les repas et les boissons, j'apporte de la crème solaire et des serviettes, j'essuie les douches, je passe l'aspirateur, j'organise des soirées karaoké - je m'assure simplement que la famille et leurs invités ont un yacht bien rangé et qu'ils sont pris en charge à tout moment », explique la jeune femme au site Insider.

« Je peux économiser tellement » chaque mois

Crédit : Emery Wallerich

Son quotidien emmène Emery à travers le globe et dans les Caraïbes où elle travaille actuellement. Un mode de vie paradisiaque et enviable que l’hôtesse raconte via des vidéos sur son compte TikTok où elle est suivie par 425 000 abonnés.

Grâce à ses vidéos, Emery perçoit des revenus mais insiste sur le fait qu’il s’agit d’un « moyen de mettre à profit mon diplôme en communications numériques et de montrer que la vie sur un yacht n'est pas un drame », comme le montrent certaines émissions de télé-réalités outre-Altantique.

Crédit : Emery Wallerich

Chaque mois, pour son travail à plein temps à bord d’un voilier, Emery perçoit entre 4200 et 5000 dollars par mois. Une somme importante qui permet à Emery d’économiser. « Je peux économiser tellement puisque mon logement, ma nourriture et même mes articles de toilette sont entièrement fournis par mon travail. J'ai déjà augmenté mon salaire au cours de mes deux premières années ». Le salaire peut grimper jusqu’à 100 000 dollars par an pour les plus expérimentés.

Dans le cadre de son travail, Emery voyage une grande partie de l’année dans des endroits paradisiaques. Elle a déjà visité sept pays et doit prochainement larguer les amarres en Atlantique et en Méditerranée.