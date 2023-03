Cette femme a vendu sa maison pour vivre sur un navire de luxe et va économiser 20 000 euros par an

En Angleterre, une femme approchant la soixantaine a vendu sa maison pour vivre à plein temps à bord d’un navire de luxe. Cette décision lui permettra de voyager dans le monde entier et d’économiser 22 800 euros par an.

Mimi Bland, une femme de 59 ans, a vendu sa maison pour pouvoir financer sa nouvelle vie. Cette riche divorcée britannique fait partie des centaines de personnes qui ont acheté une cabine à bord du MV Narrative, un paquebot de croisière de luxe comportant des résidences privées.

À voir aussi

Crédit Photo : Cavendish Press (Manchester) Ltd

«Il est temps de changer d’air»

Comme le précise le Daily Mail, la quinquagénaire s’est séparée de sa résidence de trois chambres d’une valeur de 570 000 euros, située dans le village de Farnham Common (Sud-Est de l’Angleterre). Cette décision va lui permettre de voyager dans le monde entier, loin du stress et de la pollution.

«J'aurai 60 ans l'année prochaine et il est temps de changer d'air. J'adore ma vie, qui consiste à aider des cadres très performants à déstresser et à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée», a indiqué Mimi au quotidien britannique.

Avant d’ajouter :«Mais j'ai compris que j'avais besoin de le faire pour moi-même et de me lancer dans un nouveau voyage passionnant, rempli d'aventures et de découvertes».

Crédit Photo : Storyline / Cavendish Press

Selon le site d’information, celle qui exerce le métier de coach en gestion du stress et des émotions a puisé dans ses économies près de 966 437 euros par louer un appartement sur le navire.

Elle dépensera ensuite 56 844 euros supplémentaires par an pour pouvoir acheter ses repas et avoir accès à toutes les installations construites à bord. Toujours selon le Daily Mail, le coût annuel de sa maison et de son mode de vie luxueux s’élève à 79 575 euros par an.

Par conséquent, Mimi économisera plus de 20 000 euros par an. Selon ses dires, elle mènera une vie plus simple et plus épanouissante sur le paquebot, tout en continuant à travailler.

«Je pense que nous avons tous connu un grand changement au cours des trois dernières années et nous avons compris que beaucoup d'entre nous ont la chance de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde (…) Dans ma nouvelle vie, l'équipage s'occupe de tout et je peux gérer mon entreprise», a-t-elle expliqué. On imagine que Mimi continuera à travailler à distance, comme un grand nombre des passagers.

Crédit Photo : Cavendish Press (Manchester) Ltd

À noter que le MV Narrative devrait prendre le large en 2024. Le paquebot d’une longueur de 225 mètres fera le tour du globe en l’espace de trois ans.